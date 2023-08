Voici le montant qu'il faut épargner chaque mois pour une retraite confortable

Comment compenser la baisse de revenus liée au départ à la retraite ? Pour cela, mieux vaut avoir été prévoyant depuis des années.

Le sujet a enflammé le pays pendant des mois, le pouvoir exécutif et législatif a finalement tranché : il va falloir travailler plus longtemps en France avant de partir à la retraite. Mais, justement, lorsque l'heure de dire adieu au monde du travail sonne (et même avant), se pose la question de son futur niveau de vie. Les pensions versées par l'Etat et la caisse complémentaire ne permettent pas d'atteindre le même niveau que le dernier salaire. A minima, le retraité voit ses revenus fondre de 20%. Mais la situation peut être bien différente en fonction des carrières et des parcours de vie. Dès lors, comment vivre décemment quand on est retraité ?

Un pourcentage fixe

Chaque situation étant différente et propre à chacun, il n'existe pas de réponse toute faite. Cependant, si certains conseils sont appliqués tout au long de sa vie professionnelle, il est possible de bénéficier d'une retraite confortable. Plusieurs experts conseillent tout d'abord d'appliquer, autant que possible, la règle des 15% : mettre sur un livret, chaque année, 15% de ses revenus annuels. Alléchante sur le papier, la pratique est en réalité plus complexe puisqu'elle varie selon les salaires perçus par chacun. Un employé touchant 1500€ par mois aura plus de difficultés à placer de côté 225€ tous les mois par rapport à un cadre gagnant le double, lequel, s'il ne peut épargner 450€, devrait pouvoir transférer au moins 10% sur un livret.

300€, c'est d'ailleurs le montant moyen qu'il convient d'essayer d'épargner tous les mois pour s'assurer une retraite confortable. Si, lors des premières années, il peut être difficile d'extraire de son budget autant d'argent, l'évolution professionnelle ou les diverses primes peuvent permettre de faire grandir cette épargne mensuelle et d'atteindre cette moyenne. En comptant 43 années de travail, cela permet d'avoir à sa disposition un joli pécule de 155 000€. Cela permet de compléter sa retraite d'environ 650€ par mois pendant 20 ans. Un matelas qui peut même être un peu plus épais grâce aux taux d'intérêts des livrets sur lequel l'argent est placé.

Naturellement, il ne s'agit ici que de théorie. Les différents niveaux de salaires ne permettent pas tous d'avoir cette rigueur d'épargne et l'argent mis de côté sert également à financer les études des enfants, partir en vacances ou faire face à des aléas. Quoi qu'il en soit, mieux vaut être prévoyant le plus tôt possible et épargner dès que l'opportunité se présente.