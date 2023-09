Le calendrier des aides sociales 2023-2024 est enfin disponible - à télécharger ici

Vous ne savez jamais à quelle date vous allez percevoir les allocations sociales dont vous bénéficiez ? Le calendrier 2023-24 est disponible.

Quand toucherez-vous les allocations versées pour la fin d'année 2023 et l'année 2024 ? Le calendrier est disponible. RSA, APL, AAH, prime d'activité... Chaque mois, les caisses d'allocations familiales versent ces aides à environ 7 millions de personnes en France. Autant de personnes, qui, chaque mois, comptent sur le versement de ces allocations pour boucler leur budget et il peut être difficile de savoir les dates exactes et les calendriers de ces aides.

Au total, il existe en France 19 aides sociales nationales et chaque allocation ou presque constitue un dossier spécifique. Ainsi, pour vous aider à y voir plus clair et mieux anticiper les prochains budgets mensuels, voici le calendrier des dates auxquelles ces allocations seront versées. Ce calendrier 2023-2024 comprend les dates officielles de la CAF. Il a été établi à partir de la règle qui prévoit un versement groupé à la même date. Ainsi, tout est désormais perçu le même jour au cours du mois. Les dates prévisionnelles de versement de la prime de Noël, du chèque énergie ainsi que de l'allocation de rentrée scolaire ont été ajoutées. Cliquez sur l'image pour télécharger le calendrier en grand format.

Télécharger le calendrier de versement des aides sociales en PDF

La date peut cependant varier d'un mois à l'autre. S'il est prévu que les versements soient effectués le 5 de chaque mois, la règle stipule que le jour change si cela tombe un week-end ou un jour férié. Le calendrier est alors adapté.

Attention toutefois. La date donnée par la Caf est celle du jour où elle effectue le virement, pas celle du jour où vous recevez l'argent. Celui-ci peut varier en fonction de votre banque et cela peut prendre jusqu'à trois jours avant que cela n'apparaisse sur votre compte. Ainsi, inutile de protester contre votre caisse locale si le 7 du mois vous n'avez pas encore perçu votre aide, cela peut provenir de votre établissement bancaire.