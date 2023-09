Des prélèvements automatiques arrivent sur des millions de comptes : voici quand

Une ligne de débit va prochainement s'afficher sur votre relevé bancaire.

"Prélèvement DGFIP" : ce libellé va apparaître sur près de 10 millions de comptes en banque dans les prochains jours. Vous n'en êtes pas à l'origine ? Pas de panique, inutile d'appeler votre conseiller bancaire, ce débit n'est pas frauduleux mais bel et bien légal. Alors que la fin de l'été et la rentrée scolaire ont mis un coup au portefeuille de nombreux français, une nouvelle dépense obligatoire va arriver. Peut-être même plusieurs fois !

Ce sont en effet les impôts qui vont venir se servir directement sur votre compte courant pour solder votre dû à la suite de votre déclaration sur les revenus. 9,6 millions de foyers fiscaux sont dans une situation de devoir régler un reliquat à la Direction générale des finances publiques, en plus du prélèvement à la source. En moyenne, selon les calculs de l'administration fiscale, 2.259 euros devront être réglés par ménage.

Que les contribuables se rassurent, cela ne sera pas prélevé en une seule fois. En effet, les règles instaurées par le fisc prévoient qu'au-delà d'un dû de 300€, le montant est réglé en quatre fois, avec quatre prélèvements différents. Le premier interviendra le lundi 25 septembre 2023. C'est aussi à cette même date que les ménages ayant un dû inférieur à 300€ seront prélevés de la totalité de la somme.

Pour les soldes à régler de plus de 300€, les autres paiements automatiques auront lieu les jeudi 26 octobre 2023, lundi 27 novembre 2023 et mercredi 27 décembre 2023. Aucune démarche n'est à entreprendre, tout est déjà géré par l'administration fiscale. Ne reste plus qu'à prévoir l'argent sur le compte pour s'éviter une mauvaise surprise.