Les activités obligatoires pour toucher le RSA sont connues, voici la liste

Les allocataires du revenu de solidarité active vont désormais devoir justifier d'un minimum d'activité pour tenter de retrouver un emploi.

Devoir montrer patte blanche et une réelle motivation de retrouver un travail : ce sera désormais la condition sine qua none pour bénéficier, au minimum, des 607,75€ versés par l'Etat dans le cadre du Revenu de solidarité active. Afin que le versement se poursuive tous les mois, les bénéficiaires seront soumis à certaines obligations, depuis le vote par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi dite "Plein-emploi" encadrant un peu plus la réglementation sur l'octroi du RSA.

Les personnes qui vivent grâce à ces quelques centaines d'euros devront cumuler 15 heures d'activités, chaque semaine. La liste a, en partie, été inscrite dans la législation. Il ne s'agit aucunement d'aller travailler à moindre frais. Elle prévoit :

Des actions de remobilisation par le sport ou la culture

Des démarches d'accès aux droits

Des participer ateliers collectifs de technique de recherche d'emploi ou de prestations de consolidation de son projet professionnel

De participer à des salons de recrutement

De réaliser des entretiens d'embauche

D'être en immersion dans une entreprise

Cependant, la liste n'est pas exhaustive. "Les activités peuvent être de natures très diverses en fonction de la situation de la personne, de ses éventuelles difficultés et de ses objectifs d'insertion professionnelle ou sociale", indique le gouvernement.

Il est toutefois à noter que certaines personnes seront exemptées de ces activités, principalement celles dont la situation personnelle est complexe (parent isolé, handicap…), ainsi que celles ayant déjà entamé des démarches auprès de l'insertion par l'activité économique (IAE).