Vous allez devoir taper votre code de carte bleue sur l'iPhone du commerçant pour payer

Une nouvelle méthode de paiement arrive en France et elle va bousculer les habitudes.

C'est un changement d'ampleur qui s'annonce. Fini les traditionnels boîtiers de paiement sur lesquels on pose ou dans lesquels on insère sa carte bleue. Une nouveauté arrive chez les commerçants et elle va considérablement bouleverser les habitudes.

D'ici quelques semaines, votre boucher, votre coiffeur ou encore votre psychologue pourrait vous demander de payer d'une nouvelle manière : en posant votre carte bancaire (ou téléphone ou montre connectée)… sur son iPhone ! Une fonctionnalité a été déployée sur ces smartphones, permettant aux professionnels d'encaisser leurs prestations directement depuis leur mobile.

Le principe est simple : le vendeur télécharge une application créée par sa banque, renseigne un certain nombre de formalités pour attester de son statut, reçoit une validation de son banquier pour utiliser le service, puis peut se servir de son téléphone comme terminal de paiement. Cela fonctionne pareil qu'un boitier traditionnel, à la différence que la carte bancaire ne sera jamais insérée mais simplement posée sur l'iPhone. Il sera possible de régler de cette manière des achats de n'importe quel montant.

Mais alors, comment le client pourra-t-il valider un paiement en "sans contact" supérieur à 50€ ? C'est simple : lorsque le commerçant le lui demandera, il posera sa carte bancaire sur l'iPhone en question. Ensuite, il aura à taper son code confidentiel sur le clavier qui apparaîtra. Là, la transaction sera validée. Le procédé sera similaire lorsqu'un paiement inférieur à 50€ sera refusé sans taper son code.

Cette opération pourrait rebuter voire inquiéter de nombreux clients. Inscrire son code confidentiel sur le téléphone d'un autre n'est pas un geste anodin, du moins en théorie. Car du côté des banques qui expérimentent le dispositif, on assure que tout est crypté : impossible, ni pour le commerçant, ni pour Apple, d'enregistrer un quelconque code de CB.

Actuellement, ce nouveau terminal de paiement ne peut être mis en œuvre que pour les commerçants disposant d'un iPhone et ayant leur compte bancaire professionnel à la Banque Populaire ou la Caisse d'Epargne. Cela représente 1 million de personnes. Les autres banques (BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel notamment) devraient suivre dans les prochaines semaines/mois. Mais il n'est pas encore prévu de développer la même technologie sur les téléphones Android.