Votre facture d'électricité va flamber, voici la somme à payer en plus chaque mois

La hausse de l'électricité au 1er février a été annoncée, mais que cela représente-t-il vraiment sur votre facture ? Voici les chiffres en euros, par mois et par an !

C'était attendu, c'est désormais officiel, votre facture d'électricité va bien flamber dès le 1er février prochain ! Avec la fin du bouclier tarifaire et le retour d'une taxe, les tarifs vont brusquement augmenter. Alors qu'une augmentation de 10% était crainte, c'est finalement une hausse de 8,6% qui a été annoncée par Bruno Le Maire dimanche 21 janvier sur le plateau de TF1. Mais derrière le chiffe brut donné par le ministre de l'Economie, combien cela représente-t-il vraiment pour un Français moyen ? Que verra-t-il sur sa prochaine facture, et que cela donne-t-il en euros supplémentaires à dépenser chaque mois ?

Si l'on prend les consommations moyennes des Français, il est possible d'estimer cette hausse. Bien évidemment, tout dépend tout de même de votre contrat et des options souscrites. Si vous avez par exemple un contrat heure pleine/heure creuse, sachez que l'augmentation en pourcentage sera plus importante : +9,8% contre 8,6% pour le client au tarif de base.

En prenant un contrat standard, nous avons pu facilement l'impact de cette hausse. Avec notre tableau, découvrez les détails de la hausse par niveau de consommation. Les données en KwH prennent des fourchettes de consommation standard. Vous pouvez ainsi facilement les comparer avec votre consommation annuelle.

Avec 8,6% de plus sur votre facture, cela coûtera donc entre 5 et 24 euros de plus par mois aux clients. Cela représente un coût supplémentaire par an de 65 euros à près de 290 euros, en fonction de votre consommation. Retenez que pour une maison standard de 4 pièces, la facture mensuelle devrait augmenter entre 15 et 20 euros de plus par mois.

Si l'heure est aux économies d'énergie, elles seront donc sans doute encore plus scrutées par les ménages français cette année, notamment pour les ménages qui se chauffent à l'électricité, système de chauffage et ballon d'eau chaude étant évidemment particulièrement énergivores et représentent une part importante de la consommation de ces ménages, donc de la facture finale.