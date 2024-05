La CAF offre 200 euros à tous les Français pour se former à ce job très recherché

Cette aide peut être versée sans condition de ressources.

"Je gagne trop pour toucher les allocs !" Cette phrase, nombre de Français se la disent, souvent à raison. Les aides versées par la Caisse des allocations familiales (Caf) sont en effet corrélées aux revenus des foyers, mais il existe quelques exceptions souvent méconnues du grand public. Et qui peuvent s'avérer bien utiles. Certains dispositifs proposés par la Caf sont accessibles à tout le monde, qu'importe son niveau de vie. L'un d'entre eux permet notamment de toucher 200 euros afin de financer une formation dans un milieu professionnel qui recrute énormément.

Alors que l'été et ses grandes vacances scolaires pointeront le bout de leur nez d'ici quelques semaines, l'heure est à une vaste campagne d'embauches pour des postes à pourvoir tout au long de l'été. Des annonces en tout genre fleurissent, l'heure étant actuellement à la composition des équipes qui assureront diverses missions durant la période estivale. Mais bien souvent, un diplôme ou de l'expérience sont requis, ce qui n'est pas toujours facile à acquérir. C'est là que la Caf entre en jeu.

L'administration publique propose en effet de verser 200 euros à toute personne souhaitant passer un diplôme particulièrement recherché durant l'été : le Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs. Derrière ce nom à rallonge, un acronyme bien connu du grand public : le BAFA. En d'autres termes, il s'agit du prérequis pour pouvoir être animateur dans un centre de loisirs ou dans une colonie de vacances, souvent prisés des parents pour leurs enfants en juillet et août.

Or, de plus en plus, les organismes qui gèrent ces structures ont du mal à recruter. Le BAFA est en effet une formation payante. Il faut débourser entre 700 et 1000 euros, ce qui peut représenter un véritable investissement pour certaines bourses. Ainsi, le chèque de 200 euros, offert à tous ceux qui veulent le passer sans conditions de revenus, permet d'amortir la note. Des aides de la région, du département ou encore de la ville peuvent par ailleurs venir participer au financement.

Accessible dès l'âge de 16 ans, le BAFA est souvent passé par les jeunes car il permet ensuite, en tant qu'animateur, de mettre un peu d'argent de côté pour ses études. La Caf vante aussi "une expérience donne l'occasion d'acquérir des compétences variées (travail d'équipe, organisation, responsabilité, créativité...), qui peuvent être valorisées sur son CV et dans Parcoursup."

Cependant, les métiers de l'animation souffrent d'un manque d'attractivité en raison du volume horaire par rapport au salaire perçu : une cinquantaine d'euros par jour travaillé pour un job qui demande une attention permanente, notamment en colonies de vacances. Pour attirer, certaines communes n'hésitent pas à mettre la main à la poche. C'est notamment le cas de Saint-Aubin-sur-Mer qui offre entre 700 et 900 euros pour une semaine d'encadrement.