Avant ou après le week-end ? On sait quand les fonctionnaires seront payés en mars, voici la date prévue

Les 6 millions de Français travaillant pour l'administration publique seront bientôt rémunérés.

"Tu penses qu'on sera payé d'ici ce week-end ?" Calendrier oblige, la question de la date de versement des salaires sort de la bouche de nombreux employés. Cette année, le mois de mars se termine un lundi. Débuter la semaine par le 31 entraîne donc l'interrogation sur le jour où la paie arrivera sur les comptes en banque. Si, dans le secteur privé, les entreprises sont libres de procéder aux ordres de paiement quand elles le souhaitent -tant qu'il s'agit de la même période tous les mois-, les fonctionnaires, eux sont fixés.

Contrairement aux sociétés privées, les administrations et organismes publics divers obéissent à un calendrier précis. Fixé plusieurs mois à l'avance, il permet à tout fonctionnaire – d'Etat, hospitalier ou territorial- de savoir, en amont, quel jour il percevra sa rémunération. Et les six millions de Français concernés peuvent souffler.

En effet, il ne sera pas nécessaire de repousser des dépenses ou de piocher dans son épargne pour finir la semaine. Les versements des salaires seront ordonnés le jeudi 27 mars par toutes les administrations publiques. Ainsi, selon les banques auxquelles les fonctionnaires sont rattachés, l'argent sera crédité sur les comptes au plus tôt dans la journée de jeudi, au plus tard dans la journée du samedi 29 mars.

En réalité, cette date de versement n'est ni un cadeau de l'Etat, ni une surprise. Cela obéit simplement à la même règle, tous les mois. La date butoir pour ordonner les virements est toujours fixée à l'antépénultième jour ouvré du mois, soit l'avant-avant dernier jour du mois parmi les jours travaillés, les jours ouvrés étant du lundi au vendredi. Ici, il s'agit donc bien du jeudi 27. Comme à l'accoutumée, la paie arrivera dans les délais habituels.

Il faudra patienter un peu plus le mois prochain puisque, en avril, ce ne sera que le 28 que les ordres de virement seront effectués. Un versement encore plus tardif est à prévoir pour juillet et octobre, dont les virements ne devraient être faits que le 29. En revanche, en décembre, la paie arrivera à partir du 22 ! Mais gare à la mauvaise surprise car il faudra ensuite patienter jusqu'à fin janvier pour voir son compte être renfloué.