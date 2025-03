Tous ces Français vont perdre une aide de 150 euros car ils ont oublié de la dépenser

Beaucoup de ménages vont voir s'évaporer une aide pourtant bien utile.

Cela paraît à peine croyable. De l'argent tombé du ciel qui finit… par disparaître. Alors que la préoccupation numéro 1 des Français reste le budget, une telle histoire paraît impensable. Elle est pourtant bien réelle.

Il y a plusieurs mois, environ un million de Français a reçu une précieuse aide financière, allant de 48 à 277 euros en fonction des revenus. En moyenne, ce sont 149 euros qui sont arrivés dans les boîtes aux lettres (ou e-mail), sans rien faire. Un versement automatique qui risque pourtant de s'évaporer à cause de l'étourderie des bénéficiaires.

Cette aide, les Français concernés l'ont touchée au titre du chèque énergie. Censée permettre d'alléger le coût des factures d'électricité, de gaz et autres pour les plus démunis, elle n'a pourtant pas été utilisée par une partie des ménages. Et ces derniers vont la voir disparaître dans quelques jours.

En effet, la validité des chèques énergie perçus au printemps 2024 s'arrête ce lundi 31 mars au soir. Passée cette date, il ne sera plus possible d'utiliser cet argent. L'aide touchée sera donc perdue et ne sera plus utilisable puisque le numéro correspondant au chèque deviendra caduc. Depuis les envois -effectués entre le 2 avril et le 15 mai dernier-, un million de bénéficiaires ne les ont toujours utilisés, selon des chiffres communiqués par le ministère de l'Economie.

Parmi les 5,6 millions de Français qui ont reçu cette aide, cela représente près de 20% de non-utilisation. Un taux particulièrement élevé mais similaire d'une année sur l'autre, comme l'indiquent les chiffres annuels de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees).

Les Français qui peuvent percevoir cette aide sont ceux dont les revenus sont particulièrement faibles. Par exemple, une personne vivant seule ou avec un enfant, travaillant à temps partiel et ne touchant que 1000 euros net de salaire par mois, peut prétendre à 63 euros d'aide. Par ailleurs, une personne seule au RSA et ne touchant aucun autre revenu peut percevoir 194 euros. En revanche, un salarié au Smic ne peut rien toucher.