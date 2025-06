Un nouveau pays passe à l'Euro, le café y coûtera 1 euro

200 000 Français se rendent déjà chaque année dans ce pays qui va adopter la monnaie unique européenne.

Et de 21 ! Plus de 20 ans après le passage de nombreux pays à l'Euro, un nouveau territoire s'apprête à adopter la monnaie unique européenne. La Banque centrale européenne (BCE) a déjà émis un avis positif et s'apprêter à entériner sa décision dans quelques jours, début juillet.

Ainsi, à compter du 1er janvier, la zone Euro s'élargira et permettra donc notamment aux Français de s'y rendre sans avoir à changer leur argent en monnaie locale. De quoi faciliter et développer le tourisme dans un pays qui voit déjà défiler environ 14 millions de touristes chaque année, selon les chiffres officiels, dont 200 000 tricolores.

Il faut dire qu'avec son coût de la vie environ 30% moins élevé qu'en France, son bord de mer en grande partie préservé du tourisme de masse et sa capitale desservie en moins de trois heures depuis quatre aéroports français, la Bulgarie attire. Et va donc prochainement entrer dans une nouvelle dimension en passant à l'Euro, malgré l'opposition de près de la moitié de la population.

Entrée dans l'Union européenne depuis 2007, la Bulgarie avait, jusqu'ici, conservée sa propre devise, le lev bulgare. Mais depuis plusieurs années, le gouvernement bulgare, ouvertement pro-européen, œuvrait pour que le pays intègre la zone Euro. Cela a été retardé en raison de l'instabilité politique connue par le pays ces dernières années, avec sept élections depuis 2021 et une succession de gouvernements ne tenant pas plus d'un an chacun.

Si le pouvoir en place est favorable à ce changement, ce passage à l'Euro se fait sans l'approbation de la moitié de la population puisque 50% d'entre elle s'est prononcée contre le changement de monnaie (43% pour), selon un sondage Eurobaromètre publié en mai par la Commission européenne. Une part plus importante que lors d'un sondage à l'automne dernier, qui ne semble pas freiner le projet.

Ce passage à l'Euro pourrait permettre au pays de se développer davantage, notamment au niveau du tourisme. Encore méconnue, la destination séduit des touristes venant principalement de Roumanie, Turquie, Ukraine ou encore Grèce. Ses prix dérisoires, comme le café à 1€ ou la bière à 2-3€ -selon les relevés de divers professionnels- sont d'indéniables atouts pour ouvrir un peu plus ce pays en partie tourné vers la Russie.