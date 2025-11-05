Ce milliardaire est l'un des hommes les plus riches du monde, il réclame la retraite à 75 ans pour tous

Depuis de nombreuses années, la 19e fortune mondiale a un avis tranché sur la retraite.

C'est l'une des plus grandes fortunes mondiales, il pesait plus de 100 milliards de dollars en 2024, encore 82 milliards en 2025 selon le classement de référence du magazine Forbes et sa parole, plutôt rare, est particulièrement scrutée. L'homme a en effet depuis de nombreuses années un avis tranché sur un sujet de société brûlant : le vieillissement de la population et le financement des retraites. Pour lui, il n'est plus adapté à l'espérance de vie et au monde du travail.

"L'idée qu’une personne prenne sa retraite à 60 ou 65 ans est absurde", a-t-il par exemple asséné en 2022 lors d'un sommet de sa fondation. "Il sera très important de veiller à ce que les fonds de pension et de sécurité sociale ne fassent pas faillite en raison de leur incapacité à financer la retraite des personnes âgées de 60 à 65 ans", ajoutait-il dans des propos repris par Forbes.

Imaginez que la première fortune française se positionne sur un décalage de 10 ans de l'âge de départ par rapport à la situation actuelle ? C'est bien ce que propose dans son pays ce magnat des télécoms... non sans tacler l'économie européenne !

Le milliardaire mexicain Carlo Slim, à la tête du géant Telmex, va ainsi encore plus loin et propose un âge de départ à 75 ans. " Le changement est évident : autrefois, l'espérance de vie était plus courte. Aujourd'hui, elle dépasse 75 ans (au Mexique, ndlr), ce qui nous oblige à repenser notre conception du travail et de la retraite", a-t-il encore martelé en février dernier selon Clarin. " Nous devons avoir la sécurité, la liberté et lutter contre la pauvreté. Comment l'éradiquer ? Grâce à un niveau minimal de bien-être issu du travail, et non de l'assistanat". Certaines aides sociales sont ainsi également dans son viseur.

Carlos Slim tacle aussi régulièrement le système en vigueur aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. "Dans cet État-providence, on prend sa retraite à 60 ans dans certains pays, alors que l'espérance de vie à cet âge est probablement de 85 ans, voire plus, et devrait encore augmenter", arguait-il dès 2012 dans une interview à El Pais.

"L'âge de la retraite doit être relevé, car les sociétés du passé exigeaient davantage d'efforts physiques. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés de services où l'essentiel n'est plus la force physique ni le travail manuel, mais l'expérience et le savoir. Dans la société du savoir, il est regrettable que les gens cessent de travailler à 60 ans, alors qu'ils sont au sommet de leur forme".

L'âge de départ à la retraite n'est pas son seul mantra puisque Carlos Slim milite aussi pour des journées de travail plus longues. "On peut également élaborer des programmes de travail, notamment en Europe, avec des formules permettant de travailler trois ou quatre jours par semaine. Au lieu de cinq journées de huit heures, on pourrait travailler trois jours de onze heures. Les trois ou quatre jours de repos restants pourraient être consacrés à la lecture, aux loisirs, à la vie de famille, aux activités culturelles, à la formation, aux voyages…", explique-t-il. Avec en contrepartie un départ à la retraite à 75 ans...