Des pensions de retraite seront versées en avance en décembre, tous ces retraités sont concernés

Le calendrier de versement des pensions de retraite est toujours particulier en décembre. Voici un petit mémo pour ne rien oublier !

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et avec elles, leur lot de dépenses supplémentaires. Les millions de retraités français vont donc surveiller leur compte en banque ces prochaines semaines. Heureusement, certains d'entre eux auront la bonne surprise de voir leur pension de retraite arriver plus tôt que prévu sur leur compte en banque en décembre !

Vous le savez sans doute, les dates de versement des pensions varient en fonction des régimes de retraite et sont adaptées pour éviter tout retard lié aux week-ends et jours fériés. Le mois de décembre présente justement plusieurs particularités par rapport aux autres mois.

Commençons par les retraités du secteur privé. Les premiers à bénéficier de ce versement avancé en décembre seront ainsi les retraités du régime complémentaire Agirc-Arrco. Celui-ci concerne près de 14 millions de Français. Pour eux, le versement de la pension sera effectué dès le lundi 1er décembre, soit en tout début de mois. Une aubaine pour ceux qui souhaitent anticiper leurs achats de Noël !

Les retraités du régime général de l'Assurance retraite, ainsi que ceux dépendants de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), devront de leur côté patienter quelques jours de plus. Leurs pensions, correspondant au mois de novembre, seront virées sur leur compte bancaire le mardi 9 décembre. Ce versement est donc effectué au jour habituel et ne change pas en cette période de fêtes.

Mais la plus belle surprise sera sans doute pour les retraités de la fonction publique. Eux qui ont l'habitude de percevoir leur pension dans les derniers jours du mois verront leur versement anticipé de près d'une semaine ! Les anciens agents de l'État toucheront ainsi leur pension dès le 23 décembre, juste à temps pour régler les derniers préparatifs avant le réveillon de Noël. Quant aux retraités des fonctions publiques territoriale et hospitalière, affiliés à la CNRACL, la date fatidique sera le 24 décembre, pile poil pour le réveillon.

Attention tout de même, il faut garder en tête que les dates communiquées par les caisses de retraite correspondent à l'émission des virements. Selon les délais de traitement propres à chaque établissement bancaire, le versement effectif sur le compte du retraité peut prendre un à plusieurs jours supplémentaires. Vous pourriez donc voir apparaître le virement sur votre compte en banque un à deux jours plus tard.