Ce fournisseur d'électricité va disparaître : la France l'a radié. Que doivent faire les clients ?

Bercy a tranché : ce fournisseur va perdre son agrément. Une décision rare qui met fin à un feuilleton, l'opérateur ayant été épinglé pour ses pratiques douteuses.

C'est une décision rare dans le secteur de l'énergie : le ministère de l'Économie a tout simplement mis fin à l'activité d'un fournisseur d'électricité. Bercy a annoncé retirer l'autorisation du fournisseur Actelios Solutions, commercialisé sous la marque "Je produis mon électricité" (JPME). Cette décision, annoncée le 15 janvier 2026, prendra effet dès le 22 janvier.

Le couperet tombe après une longue instruction menée par la Direction générale de l'énergie et du climat, débutée en 2024. Les conclusions sont sans appel : les capacités économiques et financières de JPME sont "jugées insuffisantes au regard des exigences légales."

JPME s'était fait une spécialité : racheter le surplus d'électricité produit par les particuliers équipés de panneaux solaires. En 2023, l'entreprise proposait un tarif particulièrement attractif de 17,21 centimes d'euro le kilowattheure, quand la concurrence tournait autour de 8 centimes selon UFC Que Choisir qui avait déjà alerté l'an dernier sur ce fournisseur.

Car derrière ces promesses alléchantes, se cachait une tout autre réalité. Le Médiateur national de l'énergie a alerté les services de l'État sur de nombreux dysfonctionnements : pratiques commerciales trompeuses, affichages de tarifs mensongers et surtout, des retards de paiement chroniques envers les clients producteurs selon Bercy.

Selon UFC-Que Choisir, les témoignages accablants étaient d'ailleurs déjà nombreux ces derniers mois. Des particuliers comme Thierry L., dans le Var, n'ont jamais reçu le moindre euro pour leur production électrique, malgré deux années de contrat. D'autres ont dû menacer de poursuites judiciaires pour obtenir un virement.

Sur la plateforme Selectra, JPME affiche également une note catastrophique de 1 sur 5. Les griefs reviennent en boucle : impossibilité de joindre le service client, factures inexistantes et promesses non tenues. Le Médiateur de l'énergie avait d'ailleurs adressé un "carton rouge" à l'entreprise, après avoir reçu 188 saisines en 2024 et 250 supplémentaires sur le seul premier trimestre 2025.

Reste une question : que deviennent les consommateurs encore liés à ce fournisseur ? Bercy se veut rassurant. Aucune coupure d'électricité n'est à craindre. L'État a prévu un dispositif de continuité : tous les clients seront automatiquement basculés vers EDF, qui assurera leur approvisionnement.

Aucune démarche n'est requise de la part des consommateurs concernés. Ils seront alertés individuellement et transférés en "fourniture alternative" sans interruption de service. Charge ensuite à ces clients de regarder et choisir l'offre sur le marché la plus intéressante pour eux. Bercy rappelle d'ailleurs que tous les Français peuvent changer de fournisseur à tout moment.