"Ma retraite va baisser" : des retraités inquiets, voici l'explication et la réponse de l'Agirc-Arcco

Le montant de la pension complémentaire Agirc-Arcco va-t-il baisser ? L'Agirc-Arcco a répondu aux 14 millions de retraités concernés.

"Pourquoi 14 millions de retraités vont voir leur pension baisser en mars ?", "Retraites : pourquoi les pensions Agirc-Arcco vont-elle baisser pour 14 millions de retraités ?", "Agirc-Arrco en mars : 14 millions de retraités exposés à une baisse de pension avec un rattrapage rétroactif", "Retraite Agirc-Arrco mars 2026 : votre pension a baissé ? C'est la faute de cette ligne sur votre avis d'imposition" ou encore un montant farfelu : "Retraite Agirc-Arrco : pourquoi une baisse de 150 € en mars 2026"... Ce sont quelques-une des infos qui ont circulé avant le versement des pensions de retraite complémentaire Agirc-Arcco effectué le lundi 2 mars 2026.

Vous avez consulté le solde de votre compte en banque et n'avez vous aucune différence de montant par rapport à la pension de retraite touchée au mois de février ? C'est normal ! De nombreuses publications, volontairement alarmistes (ou pas), ont commis une erreur et provoqué une inquiétude compréhensible chez les retraités concernés.

Si l'info peut paraître véridique, c'est notamment parce que le mécanisme décrit dans ces publications n'est pas totalement inventé. Les articles en question évoquent une actualisation des taux de CSG qui interviendrait traditionnellement au premier trimestre de l'année.

L'Assurance retraite et le régime Agirc-Arrco procèdent effectivement chaque année à une mise à jour des taux de CSG et des cotisations sociales. Cette actualisation se base sur le dernier revenu fiscal de référence communiqué par l'administration fiscale. Jusqu'en 2025, cette opération intervenait bien au mois de mars pour les pensions complémentaires, avec des régularisations rétroactives au 1er janvier. Cela pouvait donc entraîner une modification du montant des pensions complémentaires Agirc-Arcco versées au mois de mars.

Mais ce n'est pas le cas cette année ! Un changement majeur est intervenu dans le calendrier de ces ajustements. L'Agirc-Arrco l'expliquait d'ailleurs dans une actualité publiée dès la mi-décembre : " Les informations fiscales actualisées de nos allocataires nous ont été transmises directement par la DGFIP fin octobre. Ce nouveau calendrier nous permet d'appliquer les ajustements sur les prélèvements sociaux dès le début du mois de janvier. " Cette modification résulte d'une amélioration des échanges d'informations entre les différentes administrations.

"Vous observerez dès janvier 2026 une diminution du montant net versé par l'Agirc-Arrco", était-il annoncé en décembre dernier

Le site officiel de l'Agirc-Arrco précise la nature de ces prélèvements : " Votre retraite complémentaire Agirc-Arrco est soumise aux prélèvements sociaux obligatoires. Les taux de prélèvements sont déterminés chaque année à partir de votre revenu fiscal de référence, de votre nombre de parts et de votre lieu de résidence. Ils nous sont communiqués par l'administration fiscale. " Selon la situation individuelle de chaque retraité, le montant net peut donc effectivement varier d'une année sur l'autre.

L'organisme détaille les différents cas de figure possibles : " Si votre taux de prélèvements sociaux augmente pour l'année 2026, vous observerez dès janvier 2026 une diminution du montant net versé par l'Agirc-Arrco. Cette évolution découle d'un changement dans votre situation fiscale (augmentation du revenu, baisse du nombre de parts...). " À l'inverse, une baisse des prélèvements sociaux entraîne une augmentation du montant net de la retraite complémentaire.

La réalité est donc simple : aucune modification n'est intervenue sur les pensions Agirc-Arrco versées le 2 mars 2026. Les retraités qui devaient subir une hausse de leurs prélèvements sociaux l'ont déjà constatée sur leurs versements de janvier et février. De même, ceux qui bénéficient d'une baisse de ces prélèvements ont déjà vu leur pension augmenter depuis le début de l'année. Le montant perçu en mars est donc bien identique à celui de février, sans surprise ni modification. Et il en sera de même en avril...