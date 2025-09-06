La Renault Clio 6 sur le point de se dévoiler, la voiture préférée des Français va se métamorphoser

Succès historique de la marque Renault, la Clio va se métamorphoser. Le nouveau modèle sera dévoilé ce lundi 8 septembre au Salon de Munich.

Chaque marque de voiture possède son best-seller, un modèle dont les années n'ont aucune emprise sur le succès. Chez Renault, il s'agit de la Clio, lancée en 1990 pour succéder à la Super 5. Trente-cinq ans après avoir vu le jour, la citadine siège tout en haut du classement des voitures françaises les plus vendues de tous les temps avec près de 17 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Elle est aujourd'hui encore la voiture qui se vend le mieux en France dans le neuf, assez loin devant la Peugeot 208, avec 56 301 ventes réalisées lors du premier semestre de l'année contre 39 385 pour la lionne. Mais la voiture préférée des Français s'apprête à prendre un nouveau virage dans les prochaines semaines. La Clio n°6 est dans les starting-blocks…

Le nouveau modèle sera en effet dévoilé dans quelques heures. La date précise est connue : rendez-vous le lundi 8 septembre à 17h30 lors d'une conférence de presse digitale avant d'être exposé au Salon de Munich, en Allemagne, du 9 au 14. Un événement majeur pour le constructeur français d'autant plus que la nouvelle mouture de la citadine sera en rupture avec sa devancière qui date de 2019 avant une mise à jour en 2023. Trop timide au moment d'élaborer la Clio 5 – ce qui lui a d'ailleurs valu d'être détrônée un temps par la Peugeot 208 - Renault a appris de ses erreurs. La nouvelle Clio va radicalement changer de style. Design, motorisation, prix… la star du losange va faire sa révolution.

© Régis Aumont/Linternaute

Une publicité devenue iconique disait il y a une trentaine d'années que la petite citadine avait tout d'une grande. Force est de constater que la Clio de sixième génération va sensiblement s'allonger, de presque dix centimètres pour approcher les 4m15 selon une indiscrétion de L'Argus. Une manière subtile de draguer les fans de la Mégane, mesurée à 4m20, parmi lesquels certains ont été déçus de son passage exclusif au 100% électrique.

Extérieurement, la Renault va arborer une silhouette plus musclée et un nouvel esthétisme soigné, à l'image de sa face avant largement inspirée du concept-car Emblème qui avait attiré l'œil lors du dernier Mondial de l'Auto. Calandre redessinée et signature lumineuse inédite – avec à chaque fois les losanges mis à l'honneur -, ligne de toit plus plongeante pour gagner en aérodynamisme notamment, lunette arrière plus inclinée, le nouvel opus aura sa propre identité.

Si le suspense a été mieux gardé concernant son habitacle, où la planche de bord devrait toutefois rappeler celles des nouvelles Renault 4 et 5 notamment au niveau des deux écrans, la grande nouveauté côté moteurs ne fait plus guère de mystère. La future Clio fera la part belle à l'hybride qui sera largement mise en avant. Au point d'abandonner le thermique ? Pas sûr du tout puisque si l'hybride permet de coller aux consignes européennes d'électrification de la gamme, les batteries imposent aussi un certain surcoût. Renault serait-il prêt à abandonner des versions 100% thermiques qui représenteraient l'entrée de gamme moins chère ? Ce serait un pari risqué...

Alors que l'entrée de gamme de l'actuelle Clio 5 démarre aujourd'hui à 16 900 euros, avec le petit moteur de 1 litre et 65 chevaux, le tarif de base de son héritière pourrait dépasser les 18 000 euros. Alors, plus chère la Clio 6 ? On le saura assez vite. Rendez-vous le 8 septembre pour en savoir plus? puis dès cet automne avec l'ouverture des commandes pour une arrivée de la citadine sur nos routes programmée en début d'année prochaine.