Faut-il vraiment s'arrêter trois secondes à un stop ? Voici la règle du Code de la route

Chacun se souvient d'une règle souvent donné par les moniteurs d'auto-école lorsque l'on apprend à conduire : trois secondes d'arrêt au minimum. Mais que dit le Code de la route ?

Tout le monde le connaît avec sa forme octogonale, sa couleur rouge et son inscription en blanc : le panneau Stop est l'un des plus fréquents sur nos routes. Et quand on le voit, pas le choix, ce panneau impose un arrêt complet du véhicule, contrairement au panneau "cédez le passage" qui permet de ralentir sans nécessairement s'immobiliser.

Le conducteur doit alors impérativement marquer un arrêt total avant de poursuivre son chemin. Mais combien de temps faut-il s'arrêter ? Nombreux sont ceux qui se souviennent de la consigne donnée par leur moniteur d'auto-école : compter trois secondes avant de repartir. Cette recommandation, transmise de génération en génération d'apprentis conducteurs, s'est ancrée dans l'esprit collectif au point de devenir une règle quasi officielle. Que dit le Code de la route à ce sujet ?

Le premier critère important est que le véhicule soit complètement immobilisé, avec des roues parfaitement à l'arrêt, et que le conducteur cède le passage aux véhicules prioritaires. "Tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage", stipule ainsi l'article R.415-6 du Code de la route.

Cette formulation officielle révèle la véritable règle : aucune durée minimale n'est imposée. Vous l'avez compris, la fameuse durée de trois secondes tant rappelée dans les auto-écoles n'apparaît nulle part dans les textes officiels régissant la circulation routière. Est-elle pour autant fausse ?

Pas du tout ! Le panneau stop, comme tous les panneaux de signalisation rouges, signale un danger potentiel. Les intersections équipées de stops sont généralement des zones à risque élevé de collision, où la visibilité peut être réduite ou le trafic particulièrement dense. L'arrêt complet doit donc permettre au conducteur de prendre le temps d'analyser la situation, de regarder attentivement à gauche et à droite, et de s'assurer qu'aucun véhicule n'arrive avant de s'engager. Cette précaution est d'autant plus importante que les véhicules circulant sur la voie principale ont la priorité absolue.

L'arrêt peut donc durer une seconde comme dix secondes, selon les conditions de circulation. La recommandation des trois secondes n'est qu'un conseil pratique permettant de s'assurer que l'arrêt est bien marqué et visible, notamment en présence des forces de l'ordre qui pourraient juger un arrêt trop bref comme insuffisant. Rappelons pour finir que "griller un stop" expose à une grosse sanction : une amende de 135 euros (minorée à 90 euros si elle est payée rapidement) et surtout le retrait de quatre points sur le permis de conduire !