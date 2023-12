Un objet caché dans votre voiture peut vous sauver la vie

Il existe dans chaque voiture un accessoire qui permet de se sortir de situations d'urgence.

Les chiffres sont là pour le rappeler chaque année : la voiture est le moyen de transport le plus dangereux, causant en moyenne 4 000 décès sur les routes tous les ans en France, soit sept fois plus que le nombre de morts en avion... dans le monde (600). Alors oui, les voitures sont bien plus sûres qu'il y a 20 ans et la sécurité routière œuvre sans cesse pour améliorer ces fâcheuses statistiques, mais les accidents de la circulation demeurent quotidiens avec, parfois, des conséquences dramatiques.

Lors d'un accident de la route, il arrive que les occupants se retrouvent coincés à l'intérieur de l'habitacle. Sans possibilité d'ouvrir les portières, bloquées pour diverses raisons (système électronique hors-service, feu, eau…), difficile de ne pas céder à la panique. Surtout que le choc psychologique de l'accident et les éventuelles blessures des passagers n'aident pas à conserver son calme. Peu de gens le savent, mais il existe une astuce pour tenter de s'extirper d'un véhicule verrouillé. Si l'ouverture des portes et des vitres est impossible, le seul moyen de sortir est de casser une vitre. Comment ? Grâce à cette astuce méconnue que tous les automobilistes devraient connaître.

La seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un appui-tête. Ça tombe bien, il y en a dans toutes les voitures. Conçu pour soutenir la tête du passager ou du conducteur et pour minimiser le risque de blessures au cou en cas de choc, cet équipement peut aussi servir à briser une vitre de voiture en quelques secondes. Pour cela il faut déjà le désolidariser du siège en le tirant vers le haut. Une fois en mains, vous pensez peut-être qu'on va vous dire de taper sur la vitre avec les deux tiges métalliques. Pas du tout. Vous risqueriez de perdre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose tant le verre utilisé pour fabriquer les vitres dans l'automobile est résistant. La technique est de glisser l'une des deux tiges de l'appuie-tête entre le joint de la vitre et la vitre elle-même. Une fois la patte bien rentrée, l'appuie-tête va servir à faire levier en tirant dessus et la vitre va rapidement éclater en petits morceaux de verre.

Le verre utilisé dans l'automobile est fabriqué pour être peu coupant, vous pouvez donc taper dessus sans grand risque – même s'il est plutôt préconisé de ne pas le faire à mains nues – pour dégager les petits bouts de verre et créer une ouverture la plus grande possible. Voilà comment vous pourrez sortir par la fenêtre de votre voiture accidentée en quelques minutes pour échapper au danger. On ne souhaite à personne de devoir en arriver là, mais mieux vaut savoir parer à tout genre de situations sur la route, surtout les plus urgentes.