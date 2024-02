Cette astuce recommandée par des experts vous aidera à mieux conduire quand il neige

Grâce à cette astuce, de nombreux automobilistes pourront éviter certains écueils lorsqu'il neige.

Il n'est pas toujours facile de conduire sur la neige. Cela peut même parfois tourner au cauchemar au volant d'une voiture pas équipée pour rouler sur une route recouverte d'une couche de poudre blanche. Ce n'est pas pour rien que les habitants des zones montagneuses possèdent presque tous des chaînes à neige ou des pneus neige pour mieux affronter les rudes conditions hivernales. Pour les autres, domiciliés dans des villes où il est beaucoup plus rare de voir des flocons tomber sur la chaussée, la conduite sur un sol enneigé ressemble souvent à un chemin de croix.

La première chose à laquelle on pense quand on parle de conduite sur la neige est la difficulté à garder le contrôle de sa voiture. La neige crée en effet une surface glissante sur la route, réduisant considérablement l'adhérence des pneus. Ces derniers, quand ils ne sont pas adaptés avec des crans sculptés, ont du mal à maintenir une traction suffisante, ce qui peut entraîner des dérapages. Mais il existe un autre écueil, bien connu aussi des automobilistes qui se sont déjà essayés à conduire sur un sol glissant : les roues qui patinent au démarrage. Là-aussi, l'équipement est important pour éviter de se retrouver embourber dans la neige. Mais si cela vous arrive, il existe une astuce pour rapidement vous tirer d'affaire.

Quand une voiture se retrouve coincée sur une plaque de neige et que ses roues patinent, souvent parce que le sol en dessous est gelé, accélérer ne suffit pas pour repartir. Pire, si le conducteur appuie trop fort sur la pédale alors il va contribuer à coincer davantage son auto. Pour vous éviter un jour de vous retrouver dans cette situation et de devoir appeler une dépanneuse – ce qui peut vite coûter une centaine d'euros -, de nombreux experts de l'automobile conseillent de mettre un sac de sable dans le coffre de sa voiture en hiver. On en trouve des paquets de 30 kilos à moins de 5 euros dans le commerce.

Que faire de ce sable ? Il faut simplement en saupoudrer quelques poignées au plus près des roues qui patinent, surtout devant et derrière. Ensuite vous pouvez remonter dans votre voiture et appuyer doucement sur l'accélérateur. Les milliers de grains de sable vont permettre aux pneus de retrouver de l'adhérence et les roues suffisamment de traction pour sortir de la trace dans laquelle le véhicule était empêtré. Vous pourrez ainsi reprendre votre trajet sans avoir eu à faire appel à une aide extérieure souvent coûteuse. N'oubliez pas néanmoins que les équipements adaptés (chaînes, chaussettes, pneus hiver…) facilitent grandement la conduite sur des routes enneigées.