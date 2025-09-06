Tout le monde devrait connaître cette astuce avant de nettoyer sa voiture

Votre voiture sera beaucoup plus facile à nettoyer si vous utilisez cette petite astuce.

S'il y a une chose sur laquelle les automobilistes sont unanimes, c'est que la galère commence quand l'heure du grand nettoyage a sonné. Si le lavage extérieur, de la carrosserie, des phares ou des jantes, est un peu fastidieux, ce n'est rien à côté du nettoyage intérieur. L'habitacle d'une voiture est un véritable nid à saletés. La terre, les feuilles, la poussière, les miettes, les cheveux... Tout y entre et y reste ! Sur, sous et entre les sièges, sur et sous les tapis de sol, dans chaque petit compartiment de rangement, dans le coffre, sur le tableau de bord, le levier de vitesse, la plage arrière, dans la boîte à gants… La saleté s'accumule au fil des jours et s'incruste absolument partout.

Il est évidemment possible d'esquiver cette tâche ingrate en confiant le nettoyage à une société spécialisée. Mais tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser plusieurs dizaines d'euros pour avoir une voiture impeccable. Pour les automobilistes, l'aspirateur est la meilleure arme pour chasser toutes les impuretés accumulées à l'intérieur d'une voiture. Problème, et vous l'avez sans doute déjà constaté, un aspirateur traditionnel ne permet pas d'accéder à tous les recoins de l'habitacle. Très vite, la petite partie de ménage peut se transformer en cauchemar et se terminer sur un résultat décevant.

© 123RF

Alors, comment faire ? Si votre aspirateur ne possède pas d'accessoires spécifiques pour s'insérer dans les plus petits espaces, il est possible d'en fabriquer un en une poignée de secondes. Il suffit pour cela de récupérer le cylindre en carton d'un rouleau d'essuie-tout et d'en écraser le bout de façon à lui faire prendre la forme d'une fente. Ensuite, emboîtez la partie ronde du tube en carton dans le tuyau de l'aspirateur et le tour est joué. Votre embout fait maison va pouvoir s'introduire dans toutes les parties difficiles d'accès et aspirer les saletés disséminées dans tous les recoins de la voiture.

Cette astuce rend moins laborieux et beaucoup plus efficace le passage de l'aspirateur dans l'habitacle d'un véhicule. Pensez-y la prochaine fois que vous voulez faire le ménage dans votre auto : un simple tube d'essuie-tout peut vous aider à vous débarrasser des saletés les plus inaccessibles. Et accessoirement vous éviter de vous arracher les cheveux lors du prochain grand nettoyage de votre voiture.