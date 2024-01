Trop d'automobilistes ignorent ce voyant lumineux, il alerte pourtant d'un danger imminent

Si ce voyant lumineux s'allume sur le tableau de bord de votre voiture, il est fortement conseillé de s'arrêter.

Vert, orange, rouge. Ce ne sont pas seulement les couleurs des feux de circulation mais aussi celles que l'on trouve le plus souvent sur le tableau de bord d'une voiture. A l'heure du tout électronique, les voyants lumineux poussent comme des petits pains derrière le volant pour donner au conducteur un maximum d'informations sur l'état de son véhicule. Moteur, phares, batterie, jauge d'essence…tous les principaux éléments ont droit à leur petit symbole. Les différents témoins lumineux ont tous une utilité mais pas la même importance. D'où leur couleur.

Si un voyant rouge s'est déjà allumé pendant l'un de vos trajets, vous avez sans doute connu un gros moment de stress. D'autant plus que de nombreux automobilistes ne connaissent pas la signification de tous ces petits logos dessinés sur le tableau de bord, ce qui ne manque pas d'accentuer l'angoisse. Tous ces témoins n'ont pas la même importance. Quand celui de la batterie s'allume, il est souvent trop tard. Mais à part le fait de ne plus pouvoir redémarrer votre voiture – certes ce n'est pas drôle -, vous ne risquez pas grand-chose. Ce n'est pas le cas de tous les symboles. Notamment celui avec un point d'exclamation à l'intérieur d'un rond lui-même entouré de parenthèses. Est-ce qu'il vous dit quelque chose ?

Sur certains modèles de voitures, ce voyant s'allume sur le même emplacement que celui du frein à main. Ce témoin lumineux sert à alerter le conducteur d'un problème au niveau du système de freinage. Ce n'est jamais très rassurant quand on roule mais mieux vaut le savoir. La plupart du temps, il indique que le niveau du liquide de frein est trop bas. C'est un signal à prendre très au sérieux car cela peut être synonyme d'une détérioration des plaquettes de frein. Quand le voyant est rouge, il est possible que les freins de votre voiture ne fonctionnent déjà plus comme ils le devraient. Inquiétant, non ?

Pour éloigner le danger, il est vivement conseillé de vite se rendre dans un garage. Un professionnel pourra vérifier l'état des freins, changer les plaquettes si besoin, même si le plus souvent remettre du liquide suffit. Cela permet aussi de contrôler si le réservoir du liquide de frein ne fuit pas. Comme sur la route (feux, panneau d'interdiction...), le rouge sur le tableau de bord doit particulièrement attirer votre attention. Les voyants rouges signalent un dysfonctionnement important sur le véhicule. Lorsque l'un d'entre eux s'allume, il alerte le conducteur d'un possible danger et l'incite à se rendre dès que possible chez un garagiste. Il est d'ailleurs recommandé de couper le moteur quand cela arrive, quitte à finir son trajet à pieds ou à faire appel à une dépanneuse.