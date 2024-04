Des caméras bientôt obligatoires dans les voitures, elles vont surveiller de près votre conduite

Une nouvelle réglementation imposera bientôt de filmer les conducteurs dans leur voiture.

Téléphone portable, écran de navigation de dernière génération, tablette numérique...les tentations de quitter la route des yeux sont de plus en plus nombreuses dans les voitures. Tout comme le nombre d'interpellations par les forces de l'ordre et d'accidents causés par des automobilistes pas suffisamment concentrés sur leur conduite. Pour lutter contre ce fléau grandissant, de nouvelles normes de sécurité voient le jour. Notamment au niveau européen avec en filigrane l'objectif affiché du zéro décès sur les routes à l'horizon 2050. Une nouvelle réglementation, baptisée General Safety Regulation 2, va d'ailleurs entrer en vigueur le 7 juillet 2024 en France, comme dans tous les autres pays de l'Union européenne.

Elle imposera notamment aux constructeurs automobiles d'intégrer des capteurs dans chacun de leurs véhicules neufs. Dans quel but ? Pour observer le comportement des conducteurs. Si ces capteurs placés au niveau du visage détectent une période prolongée d'inattention, des alertes lumineuses sur le tableau de bord s'activent pour forcer le conducteur à reposer son regard sur la route. Selon BFM, qui a pu tester ce dispositif obligatoire à partir de l'été prochain, ce système doit avertir le conducteur quand il quitte la route des yeux pendant plus de 6 secondes à une vitesse comprise entre 20 et 50 kilomètres/heure et au-delà de 3.5 secondes s'il conduit à plus de 50km/h. Un message type "Look at the road" (regardez la route) avec des couleurs s'affiche alors sur le tableau de bord pour rappeler au conducteur qu'il doit se concentrer sur sa conduite.

Et dans deux ans, la réglementation européenne prendra un autre virage. A cette date, les fabricants de voiture auront l'obligation d'intégrer cette fois une caméra dans tous leurs véhicules neufs. Souriez, vous êtes filmés. Oui, mais pour quoi faire ? Comme les capteurs, cette caméra infrarouge, probablement intégrée dans le volant, servira à analyser la position et l'orientation de la tête mais elle pourra aussi détecter le clignement des yeux et le taux de fermeture des paupières. En plus de repérer si le conducteur regarde ailleurs, sur son Smartphone par exemple, la caméra permettra ainsi de prévenir l'état de somnolence de la personne placée derrière le volant. Là aussi, des signaux lumineux seront envoyés pour récupérer l'attention du conducteur. Mais les constructeurs pourront également ajouter à ce dispositif des alertes sonores, plus efficaces pour "réveiller" le conducteur.

Si certains se plaindront peut-être prochainement d'être filmés dans leur propre voiture, la perte d'attention sur la route, volontaire (distraction) ou non (somnolence), est responsable de très nombreux accidents de la circulation chaque année. Il est d'ailleurs bon de rappeler que pour la sécurité de tous il est interdit de téléphoner en conduisant, une infraction punie d'un retrait de 3 points sur le permis et d'une amende de 135 euros, et qu'il est vivement recommandé aux automobilistes de faire une pause toutes les deux heures, ceci afin de limiter les coups de fatigue au volant.