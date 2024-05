Conduire sous cette vitesse peut entraîner une amende, de nombreux automobilistes pourraient être surpris

Tous les conducteurs ne connaissent pas les règles sur la limitation de vitesse, il y en a une qui est surprenante.

Comment savoir à quelle vitesse a-t-on le droit de rouler lorsque l'on est au volant de son véhicule ? Le moyen le plus connu et le plus sûr de le savoir est de se fier aux panneaux de limitation de vitesse qui se trouvent sur le bord des routes. De formes rondes, sur fonds blancs et entourés de rouge, ils indiquent par un nombre écrit en noir la vitesse en kilomètre/heure à ne pas dépasser pour ne pas risquer de se faire flasher par un radar ou attraper par la police ou la gendarmerie. Les GPS signalent également la vitesse autorisée mais il leur arrive de se tromper, par exemple lorsque vous circulez sur une route récente ou en cas de nouvelles limitations, d'où l'intérêt de les mettre régulièrement à jour.

En France, les limitations de vitesse sont généralement fixées à 30 et 50 km/h dans les agglomérations et centres-villes, à 80, 90 et 110 km/h sur les routes départementales et nationales, et à 130 km/h sur autoroutes. Les jeunes conducteurs sont soumis à des limitations plus strictes sur les voies rapides et les conditions météo, en l'occurrence la pluie, peuvent également faire diminuer les vitesses autorisées de quelques kilomètres/heure. Si la grande majorité des automobilistes ont ces chiffres bien en tête, il y a dans le Code de la route une autre règle concernant la vitesse qui est beaucoup moins connue des Français. Pourtant, comme pour tout excès de vitesse, elle donne lieu à une amende.

Cette règle concerne tous les conducteurs, jeunes ou expérimentés. Mais cette fois-ci elle ne punit pas les automobilistes qui ont le pied trop lourd sur la pédale d'accélérateur. Bien au contraire. Il existe en effet en France dans le Code de la route un article, le R413-19, qui stipule qu'une conduite trop lente peut être considérée comme une infraction. "Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite", peut-on lire. Cette "vitesse anormalement réduite" n'est pas fixée par un chiffre, c'est donc au bon vouloir des forces de l'ordre, mais on vous conseille néanmoins de ne pas tenter de rouler à 15 km/h sur une route nationale sans aucune raison si vous ne voulez pas vous faire verbaliser... et pour d'évidentes questions de sécurité.

Dans l'Hexagone, un seul type de route affiche une vitesse précise sous laquelle un conducteur ne doit pas pas descendre s'il ne veut pas courir le risque de se faire arrêter. Il s'agit de l'autoroute. Il est en effet interdit de rouler à moins de 80 km/h sur la file de gauche, celle normalement dédiée aux dépassements, si la circulation est fluide et si le temps est sec. Et si vous êtes pris en "excès de lenteur", à moins de 80 km à gauche sur autoroute ou si vous gênez la circulation peu importe l'endroit, vous recevrez une contravention de deuxième classe, avec une amende de 35 euros à payer. En revanche, aucun retrait de point n'est possible pour une conduite jugée trop lente.