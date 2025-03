Un panneau mystérieux fait son apparition – il peut sauver des vies, le connaissez-vous ?

Trop d'automobilistes ignorent la signification pourtant cruciale de ce nouveau panneau routier.

Certains panneaux routiers sont beaucoup plus rares que les autres. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les connaître surtout quand ils ont vocation à se multiplier sur le bord de nos routes. C'est le cas de ce panneau méconnu d'un très grand nombre d'automobilistes qui a récemment rejoint les quelque 400 panneaux de signalisation que compte la sécurité routière en France. Cette nouvelle indication doit inciter les conducteurs de véhicules à moteur à prendre davantage soin de l'environnement, un sujet central à l'heure où les catastrophes naturelles se déchaînent partout sur la terre.

Voilà pourquoi ce panneau, répertorié sous l'appellation ID15c, se répand actuellement sur les routes. Certains l'ont sans doute déjà croisé sans comprendre ce qu'il signifiait. Et pour cause, son visuel n'aide pas vraiment à saisir son sens. A quoi ressemble-t-il ? Il s'agit d'un carré sur fond blanc entouré d'un cadre doré. Il accueille en son centre une forme ressemblant à une fleur vue de haut, elle aussi dorée. Si vous l'apercevez, c'est que vous approchez de l'une des nombreuses réserves naturelles présentes sur le territoire, comme celle des Gorges de l'Ardèche, des Hauts-Plateaux du Vercors, du Val de Loire ou encore des Sept Îles en Bretagne pour ne citer que les plus connues.

© Wikipédia

Ce panneau a été conçu pour sensibiliser les automobilistes sur l'impact que peut avoir leur comportement en voiture sur l'environnement . A sa vue, il est demandé d'adopter une conduite plus responsable pour ne pas effrayer les animaux et oiseaux pouvant vivre dans ces espaces naturels et préserver au maximum les végétaux qui y poussent. Voilà pourquoi il vous faudra rouler moins vite dans les zones où vous le croisez, éviter d'utiliser le klaxon de votre véhicule et ne pas jeter de déchets par la fenêtre.

En adaptant votre vitesse aux lieux traversés, cela permet de réduire les risques de collisions mortelles avec des espèces parfois en voie de disparition. L'utilisation de l'avertisseur sonore - faut-il le rappeler réservé uniquement sur la route aux situations d'urgence – peut être source de stress chez certains animaux et avoir pour conséquences de perturber leur alimentation ou leur déplacement. Enfin, il est essentiel de préserver l'environnement des zones naturelles protégées en évitant de polluer les sols et les eaux avec nos détritus, ce qui peut nuire à la santé et in fine à la reproduction des espèces concernées.

Si ce nouveau dispositif n'a pas vocation à obliger ni à interdire, il a été pensé pour sensibiliser les automobilistes à la cause écologique. Les conducteurs n'adoptant pas un comportement responsable une fois entrés dans une réserve naturelle ne seront pas verbalisés, même s'il est bon de rappeler que le fait de jeter ses déchets par la fenêtre est une infraction punie par le Code de la route. Le jet d'une canette dans la nature est ainsi passible d'une amende forfaitaire de 68 euros.