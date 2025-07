Laissez tourner le moteur de votre voiture après un long trajet - ce conseil de pro vous évitera une facture salée

Couper le contact trop tôt après un long trajet : cette erreur que tout le monde fait peut coûter cher en réparation.

Si comme de nombreux Français vous aimez courir, vous connaissez sans doute la sensation des dernières foulées, quand le cœur bat trop vite et que les jambes n'ont plus de forces. Malgré la fatigue, il est pourtant conseillé de ne pas couper net son effort – par exemple en marchant quelques mètres – pour mieux récupérer. Le mécanisme d'une voiture fonctionne un petit peu comme le corps humain. Pourtant, après avoir passé plusieurs heures derrière le volant, tous les automobilistes ont le même réflexe une fois arrivés à destination : couper le contact au plus vite pour pouvoir enfin sortir de leur voiture.

Beaucoup ne le savent pas, mais ce petit geste peut avoir à la longue de graves conséquences sur l'état de leur véhicule. Quand vous conduisez sur une longue distance, a fortiori à 130 km/h sur autoroute, le moteur de votre voiture atteint une température très élevée. Si le contact est brusquement coupé, l'huile moteur et le liquide de refroidissement, essentiels pour lubrifier les pièces métalliques et refroidir le circuit, cessent de circuler immédiatement. Les éléments sous le capot ne sont donc plus protégés alors qu'ils sont encore brûlants, ce qui peut provoquer l'usure prématurée de certaines pièces et à terme des réparations coûteuses à effectuer.

© 123RF

Le risque est encore plus grand pour les véhicules équipés de moteurs turbo. Ces moteurs, autrefois réservés aux modèles sportifs mais que l'on peut aujourd'hui retrouver même sur des petites citadines, tournent à des régimes très élevés. Les arrêter net, sans phase de refroidissement, augmente le risque de surchauffe du turbo, voire sa casse. Pour éviter d'en arriver là, il existe une solution très simple recommandée par les experts : laisser tourner le moteur au ralenti pendant une ou deux minutes une fois que la voiture est à l'arrêt. Ce court moment permet de faire baisser la température du moteur et de protéger la mécanique de votre auto.

Si vous avez parcouru plusieurs centaines de kilomètres, ou si vous êtes restés bloqués dans les embouteillages lors d'une chaude journée d'été, ne pas couper le contact immédiatement après être arrivé pourrait bien prolonger la durée de vie de votre moteur. Et vous éviter une note salée chez le garagiste. Cette pratique est en revanche inutile si vous effectuez un petit trajet, par exemple lorsque vous allez faire vos courses , car le moteur de votre véhicule n'a alors pas le temps d'atteindre des températures très élevées.