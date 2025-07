Cette route est à éviter absolument pour les vacanciers qui partent à la mer

De nombreux vacanciers risquent de se retrouver bloqués sur cette route nationale à l'occasion de ce dernier week-end du mois de juillet.

En attendant le pire week-end de l'été la semaine prochaine, de très nombreux Français seront sur les routes en cette fin de mois de juillet pour rallier leur location de vacances. Classées rouges sur toute la France dans le sens des départs, les journées de vendredi et samedi pourraient paraître interminables aux familles qui vont prendre la direction de la côte atlantique et du sud de la France. Mais il n'y a pas que les autoroutes qui seront prises d'assaut ce week-end, une route sans péage n'aura rien à envier aux traditionnelles A6, A7, A9, A10 et A11, toujours très fréquentées pendant l'été.

Cette voie express est un passage presque obligé pour ceux qui viennent passer leurs vacances en Bretagne. Longue de 282 kilomètres, la route nationale 165 relie Brest et Nantes en traversant les départements du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Atlantique. Le plus souvent partagée en 2x2 voies, la RN 165 est sujette à de gros embouteillages lors des week-ends prolongés, essentiellement au mois de mai, et à l'occasion des grands départs estivaux. Elle sera fidèle à sa réputation ce samedi 26 juillet, Bison Futé déconseillant fortement aux automobilistes d'emprunter celle que certains appellent "l'autoroute des vacances" du fait qu'elle borde la majeure partie du littoral breton.

© 123RF

Pour le Centre national d'information routière, ce sont pas moins de 220 kilomètres de la RN 165 entre Quimper et Nantes – soit près de 80% de son tracé - qui seront encombrés. Et il n'y aura pas de jaloux entre les usagers de la route puisque les bouchons sont redoutés dans les deux sens de circulation. Si vous n'avez pas d'autre choix que de passer par cet itinéraire, sachez qu'il sera tout de même préférable d'éviter le pic de circulation entre 11h et 17h en direction de Brest, au moment où les vacanciers venus de loin, et notamment de la région parisienne, arriveront par dizaine de milliers dans le secteur.

Si vous avez prévu de "descendre" vers Nantes samedi, le moment le plus critique de la journée est attendu entre 11h et 13h. Ce qui ne veut pas dire que le trafic sera fluide en dehors de ce créneau horaire. En effet, les difficultés vont s'étaler sur une bonne partie de la journée, rendant particulièrement pénible tout trajet sur la route nationale la plus connue de Bretagne. Le retour à la normale est attendu dès le lendemain, quand les vacanciers auront délaissé leur voiture pour les plages.