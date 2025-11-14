Même les meilleurs conducteurs se font avoir : ce test du Code de la route est redoutable

Ce test du Code de la route peut piéger beaucoup de candidats au Code de la route, y compris les conducteurs chevronnés.

Les règles de priorité sont une des bases de notre Code de la route mais elles continuent de piéger plus d'un candidat à l'examen du permis de conduire. Sur la route, elles restent la cause de nombreuses incivilités, disputes ou accidents. Il est donc toujours intéressant de vérifier ses connaissances et les bases du Code.

Cette situation est ainsi particulièrement intéressante puisqu'elle présente une situation courante en apparence avec plusieurs véhicules se présentant à une intersection. Imaginez-vous arriver à une intersection à bord de votre voiture bleue. En face, une moto s'apprête à passer tout droit sur la voie opposée. Sur votre droite, une voiture verte va tourner à droite. Et soudain, surgissant à votre gauche, un véhicule de secours toutes sirènes hurlantes arrive. Dans ce scénario digne d'un film d'action, qui a la priorité ?

© Facebook Kresz Tanulas.hu

La situation se complique encore davantage si l'on vous dit que l'ambulance a activé son clignotant, s'apprête à tourner et émet des signaux lumineux et sonores spécifiques. Cette question de priorité a été posée récemment à des lecteurs hongrois du site "Kresz Tanulás Otthon.hu" spécialisé dans les tests en ligne sur le Code de la route. Résultat : seulement 52% des participants ont donné la bonne réponse ! La plupart ont été induits en erreur par ce contexte particulier.

En temps normal, dans une intersection où aucun véhicule ne bénéficie d'un aménagement spécial (feu, marquage au sol, panneau), c'est la fameuse règle de la priorité à droite qui s'applique. Selon l'article R415-5 du Code de la route français, tout conducteur abordant une intersection doit céder le passage aux véhicules venant de sa droite, sauf exception prévue par le Code.

Mais ici, la donne change avec l'arrivée d'un véhicule prioritaire en intervention : l'ambulance. Conformément à l'article R432-1, les règles de circulation habituelles ne s'appliquent plus aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs spéciaux (sirène et gyrophare). Dans ce cas, l'urgence de leur mission prime et ils sont prioritaires.

Ainsi, la réponse est la suivante:

D'abord l'ambulance qui est prioritaire Ensuite la moto et la voiture verte peuvent passer en même temps puisqu'elles ne se croisent pas Enfin la voiture bleue passe en dernier selon la règle de la priorité à droite, devant laisser passer absolument la voiture verte.

Ce test met en lumière l'importance de maîtriser les règles de priorité du Code de la route, ses subtilités et cas particuliers. Même les conducteurs expérimentés peuvent se faire piéger par ces exceptions, tant les situations sont parfois complexes et inattendues. Mémoriser la hiérarchie des priorités est pourtant essentiel pour assurer sa sécurité et celle des autres dans toutes les circonstances.