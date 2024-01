Cet expert utilise de la mousse à raser dans sa voiture pour éviter une grosse corvée en hiver

Voici une astuce simple et pas chère avec un produit de tous les jours que seuls les automobilistes aguerris connaissent.

A quoi pensez-vous en vous rasant ? Certainement pas à la buée qui a tendance à prendre ses aises sur le pare-brise de votre voiture lorsqu'il fait humide. Ce phénomène touche pourtant tous les automobilistes, contraints de composer avec un habitacle embué dès lors que les températures extérieures deviennent plus fraîches. Fruit de la condensation, la buée se forme sur la surface d'une vitre quand sa température est inférieure à celle de l'air humide ambiant. C'est très fréquent dès les premiers jours de l'automne et cela peut se prolonger jusqu'au printemps. C'est très agaçant parce que la buée sur les vitres empêche d'avoir une bonne visibilité pour conduire.

Cela peut même se révéler dangereux si on ne prend pas bien le temps d'essuyer intégralement son pare-brise et ses vitres latérales avec un chiffon avant de prendre la route. Bien sûr, le système d'aération des voitures permet de désembuer les vitres, mais encore faut-il patienter quelques instants avant que l'air ne devienne suffisamment chaud pour les rendre de nouveau transparentes. Sinon, il existe une astuce simple, efficace et qui n'engage que très peu de frais. Et on peut y penser en se rasant, à condition de la connaître…

Pour prévenir l'apparition de la buée dans une voiture, on peut appliquer de la... mousse à raser sur les vitres ! Pour cela, le tiktokeur cleantime62, expert en automobile, préconise d'étaler à l'aide d'un chiffon microfibre une couche de mousse sur toutes les parties vitrées du véhicule et de laisser agir pendant une dizaine de minutes. Ensuite, avec un autre chiffon propre et sec, il s'agit de nettoyer les vitres pour enlever le produit. Cette opération permet de créer une fine pellicule sur les surfaces traitées, pas visible à l'œil nu, mais qui va rester active pendant plusieurs semaines. De quoi éviter de se battre contre la buée pendant un bout de temps. Cette couche va en effet agir comme un anti-buée et permettre de garder son pare-brise et ses vitres clairs, malgré l'humidité atmosphérique.

Cette opération est rapide à réaliser et demande à être renouvelée toutes les trois ou quatre semaines. Si vous ne le saviez pas, sachez que le Code de la route stipule qu'il est interdit de conduire un véhicule avec de la buée pouvant gêner la visibilité à travers le pare-brise, la lunette arrière et les vitres latérales avant. En cas d'infraction, l'amende à payer s'élève à 68 euros. Pensez-y la prochaine fois que vous serez occupés devant un miroir à lutter contre votre pilosité.