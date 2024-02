Méfiez-vous de cet appel, une société se fait passer pour Carglass et vous force à changer votre pare-brise

Une nouvelle fraude cible les automobilistes, cette fois il s'agit d'une arnaque au pare-brise.

Quand il s'agit d'arnaques, les malfaiteurs ne sont jamais à cours d'idées. Le développement des nouvelles technologies est d'ailleurs une aubaine pour les voyous qui voient en l'arrivée de nouveaux procédés des moyens supplémentaires pour façonner leurs arnaques. On note d'ailleurs une nette augmentation des tentatives d'escroqueries aux dépens des automobilistes depuis quelques temps. Une nouvelle technique a dernièrement vu le jour dans de nombreuses régions de France.

Cette fois-ci, pas de QR code frauduleux pour faire payer de fausses amendes de stationnement ou d'excès de vitesse, mais un démarchage téléphonique qui a surpris - et piégé - de nombreux propriétaires de voitures. De quoi s'agit-il ? Certaines sociétés sans scrupule contactent directement un automobiliste par téléphone pour lui dire qu'il doit changer le pare-brise de son véhicule.

Pour convaincre leur interlocuteur, les escrocs expliquent que la voiture a plus de trois ou quatre ans et qu'il faut donc remplacer son pare-brise. Pour donner plus de force à leur discours, les arnaqueurs se font souvent passer pour la société Carglass - le n°1 des réparateurs de pare-brise - ou utilisent un nom s'y rapprochant de manière à semer la confusion dans l'esprit de la victime. Plutôt persuasifs, quitte à utiliser un ton quelque peu menaçant, les malfrats fixent ensuite un rendez-vous avec le propriétaire du véhicule afin de remplacer un pare-brise qui, pourtant, est en très bon état.

La tromperie fonctionne parfois et les victimes déboursent des centaines d'euros – le remplacement d'un pare-brise coûte en moyenne entre 350 et 500 euros – à cause d'entreprises sans foi ni loi prêtes à inventer n'importe quel prétexte pour extorquer de l'argent. Face au phénomène, très en vogue, certains réparateurs de pare-brise et plusieurs compagnies d'assurances ont communiqué pour prévenir leur clientèle. L'entreprise Carglass, par exemple, a mis un numéro à disposition pour pouvoir être avertie en cas d'usurpation d'identité. ''Nous avons mis en place une organisation sur mesure pour prendre en charge ces manœuvres illicites'', peut-on lire sur son blog. La société ajoute ne jamais faire de démarchage par téléphone et promet par ailleurs de lancer une action juridique à l'encontre de toute personne se faisant passer pour elle à des fins malhonnêtes.

D'une manière générale, si vous avez recevez ce genre d'appel, ayez en tête qu'un pare-brise n'a pas de durée de vie limitée. De plus, il n'existe aucune réglementation en France qui impose de le changer s'il est en bon état. En revanche, en cas d'impact sur la vitre, il est fortement conseillé de le faire réparer ou remplacer. Lors du contrôle technique, à passer tous les deux ans dès lors que votre véhicule a passé son quatrième anniversaire, un impact sur le pare-brise mesuré entre 3 et 5 centimètres nécessite une contre-visite et l'obligation de le faire réparer dans les deux mois. Si l'éclat dépasse les 5 centimètres, il s'agit alors d'une défaillance "critique" et le véhicule doit être immobilisé.