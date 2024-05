Ce produit naturel et pas cher élimine les traces d'insectes écrasés sur la carrosserie des voitures

Il est possible d'enlever efficacement les insectes incrustés dans la carrosserie et sur les phares des voitures grâce à ce produit naturel.

Chaque été, c'est pareil. Après un long trajet sur la route, nos voitures ressemblent à des cimetières pour insectes. Carrosserie, phares, pare-brise, plaque d'immatriculation... Toute la face avant du véhicule est recouverte de cadavres de moustiques, mouches et autres moucherons écrasés à grande vitesse. Pour quelle raison ces insectes se font-ils ainsi percuter ? Lorsqu'ils volent près d'une voiture, ils sont souvent incapables de s'éloigner à temps, ce qui entraîne leur collision. Le problème pour les propriétaires de voitures, c'est que tous ces insectes laissent des traces, noires ou rouges, signes de leurs fins de vies violentes.

Avec la chaleur et le vent, ces marques ont vite fait de sécher. Pire, avec le temps elles s'incrustent, notamment dans la carrosserie, et peuvent attaquer le vernis de la peinture. La solution pour éviter ce type de désagrément est de ne pas trop traîner avant de nettoyer sa voiture. Le mieux est de le faire en arrivant sur son lieu de vacances par exemple, mais on a souvent mieux à faire que de passer une heure à astiquer son véhicule après avoir roulé plusieurs centaines de kilomètres. En revanche, au retour, plus d'excuses, il en va de l'esthétisme de votre voiture car, une fois le vernis attaqué, sa beauté en prend un coup.

Plusieurs produits vendus sur le marché permettent de nettoyer les insectes écrasés sur les voitures. Mais ils sont généralement chimiques et coûtent la plupart du temps autour de la dizaine d'euros. Il existe un produit beaucoup moins cher, plus écologique et tout aussi efficace. Connu pour ses nombreuses vertus nettoyantes, le vinaigre blanc est également redoutable pour se débarrasser des traces d'insectes les plus tenaces.

Nul besoin de le mélanger, il suffit d'imbiber un chiffon doux de vinaigre blanc et de frotter sur les parties sales. Si vous craignez de rayer la carrosserie de votre véhicule, vous pouvez également mettre le chiffon à l'intérieur d'un collant en nylon, une matière qui sera moins agressive pour la peinture. Après avoir fait disparaître toutes les traces d'insectes, un simple rinçage à l'eau claire termine le travail.

Si ce nettoyage demande un peu d'énergie, le résultat est très satisfaisant et bénéfique pour l'esthétisme de votre voiture sur le long terme. Cette astuce permet également de faire des économies car le vinaigre d'alcool blanc est bon marché, il est possible d'en trouver à moins d'un euro le litre en grandes surfaces. Ce qui n'est pas négligeable, surtout si votre voiture se retrouve recouverte d'insectes morts plusieurs fois dans l'année.