"Inhabituellement mauvais" : ces experts automobiles ont été surpris - une marque réputée fiable a une épidémie de pannes

Le rapport annuel de ces experts en pannes est surprenant. Une marque, reconnue pour sa fiabilité, est pointée du doigt.

Le rapport annuel de l''association allemande de l'automobile ADAC sur les pannes des véhicules est toujours très attendu. Ce document de référence est notamment basé sur les interventions réelles de dépannage de sa célèbre flotte de dépannage, les '"Anges Jaunes". Ceux-ci sont intervenus plus de 3 millions de fois sur les routes allemandes l'an dernier.

Pour établir ce classement, l'ADAC a cette fois analysé 159 modèles de véhicules issus d'une vingtaine de constructeurs. Toutes les pannes survenues en 2024 sur des modèles âgés de 2 à 9 ans ont été comptabilisées. Seuls les modèles avec un minimum de 7000 immatriculations en 2 ans sont évalués.

Si les modèles électriques s'avèrent globalement plus fiables que les thermiques, c'est surtout la contre-performance d'une marque bien connue qui interpelle. La marque nippone Toyota, référence en termes de fiabilité, multiplie les mauvais points. "Inhabituellement mauvais" s'étonne l'ADAC, en particulier sur les modèles C-HR et RAV4 récents, ainsi que sur les citadines Yaris et Yaris Cross. Autant de modèles qui figurent parmi les plus populaires de la marque Toyota, notamment en France. Les Yaris et Yaris sont ainsi dans le top 10 des voitures les plus vendues en 2024 alors que le SUV C-HR est dans le top 30 du haut de ses 15 000 modèles vendus en 2024. Quelles sont les raisons ?

En cause selon les experts de l'ADAC : un défaut récurrent sur la batterie 12V qui peine à se recharger, causant des problèmes au démarrage. Une humiliation pour la marque habituée à truster les premières places des classements de fiabilité.

Face à ces révélations, Toyota a rapidement réagi aux analyses de l'ADAC. "Toyota a mené une analyse complète à 360° sur le sujet de la batterie 12V", assure le constructeur. " Nous avons optimisé l'ensemble du processus, de la fabrication à la livraison des batteries, pour garantir des véhicules avec des batteries totalement fonctionnelles et chargées", poursuit le communiqué de la marque.

Surtout, Toyota indique aussi avoir introduit dès février 2024 "une nouvelle batterie à plus forte capacité de charge" sur les Yaris et Yaris Cross, pour pallier les problèmes en usage urbain. Cette batterie améliorée équiperait tous les exemplaires produits depuis novembre 2024. Enfin, Toyota a intégré "une surveillance de la batterie dans l'application MyToyota" pour informer les clients. De quoi rectifier le tir l'an prochain ? Le bilan de l'ADAC 2025 sera sans doute lu attentivement au sein de la marque nipponne.