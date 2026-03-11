Pire que le prix : il ne faut surtout pas faire le plein si vous voyez ce détail à la station-service

Le prix des carburants nous obsède, mais ce détail à la station-service pourrait vous coûter bien plus cher qu'une hausse de tarif.

En quelques jours seulement, les prix à la pompe ont explosé pour atteindre la barre symbolique des 2 euros le litre de carburant, soit une hausse d'environ 30 centimes en moins de deux semaines. Dans ce contexte, et face à l'incertitude de la poursuite de la crise au Moyen-Orient, la tentation peut être grande d'aller faire le plein... avant la prochaine augmentation ! Les files d'attente ont ainsi pu s'allonger un peu partout en France, chacun cherchant le tarif le moins cher possible près de son domicile ou de son lieu de travail.

Mais il n y a pas que le prix à regarder ! C'est évidemment le premier réflexe mais une erreur méconnue peut coûter bien plus cher que toutes ces hausses réunies. Il suffit pour l'éviter d'observer les véhicules devant vous à la station-service et éventuellement la présence bien visible du personnel de la station-service.

Voir un camion-citerne en train de ravitailler sa station habituelle peut effectivement sembler rassurant : pas de pénurie en vue et du carburant disponible ! Beaucoup y voient même une opportunité de faire le plein avec de l'essence "fraîche". C'est précisément le contraire qu'il faut faire. Lorsqu'un camion-citerne arrive, il déverse alors des milliers de litres dans les cuves placées sous la station-essence. Or, le jet entraîne un puissant courant et des remous qui remuent l'ensemble de l'essence encore présente dans la fameuse cuve.

Que votre station-service soit bien entretenue ou non, la cuve comprend naturellement de nombreux dépôts qui s'y accumulent au fil des jours, des semaines, voire des mois. Poussières fines, petits résidues, particules, eau... Le fond de cuve est un vrai petit dépotoir. C'est un peu comme lorsque nos ballons d'eau chaude ou chauffe-eau ne sont pas régulièrement purgés. Ils accumulent poussière, sable et surtout calcaire qui peuvent in fine endommager votre chauffe-eau et votre plomberie.

En temps normal, les impuretés de la cuve à essence restent au fond... Sauf quand elles sont justement brassées par les remous de l'essence déversée par le camion-citerne. Pendant les minutes suivantes voire les heures qui suivent, le carburant distribué contient alors une concentration anormalement élevée d'impuretés. Si vous faites le plein à ce moment-là, vous n'aurez pas le carburant le plus pur disponible, loin de là !

Les particules fines se logeront dans votre réservoir avec des conséquences qui peuvent être graves pour votre véhicule. Pompe à carburant, filtres mais aussi injecteurs vont davantage s'encrasser. Cela peut se faire sentir au démarrage ou au volant avec de moins bonnes performances, des accoups ou des démarrages plus pénibles. Or, le changement d'un injecteur par exemple peut coûter cher. La facture peut dépasser facilement plusieurs centaines d'euros voire plus de 1500 euros. Si vous voyez un camion citerne devant vous, mieux vaut donc passer votre chemin jusqu'à la station suivante ou attendre un peu pour ravitailler, par exemple après avoit fait vos courses.