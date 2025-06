24 Heures du Mans 2025 : Ferrari pour un triplé ? Le programme et tous les horaires

Place à la 93ème édition des 24 Heures du Mans ce week-end des 14 et 15 juin ! Voici toutes les infos pratiques pour suivre la course.

300 000 spectateurs attendus, 62 équipages engagés pour 186 pilotes, un plateau historique dans la catégorie reine des Hypercars... Les 24 Heures du Mans 2025 s'annoncent sous les meilleurs auspices, d'autant que la météo pourrait aussi y mettre son grain de sel.

Après la journée test disputée dimanche 8 juin, les essais libres et qualificatifs rythmeront la semaine avant le départ tant attendu de la course samedi 14 juin à 16 heures. L'édition 2025 sera une fois de plus à suivre à la télévision, en clair sur La Chaîne L'Equipe ou sur Eurosport qui proposera une fois de plus un traitement en intégralité.

Ferrari s'avance en favori puisque la firme italienne a remporté les deux dernières éditions et affiché une fois encore sa forme lors du début de saison en championnat du monde d'Endurance (WEC). La marque italienne rêve de faire la passe de trois, 60 ans après la fin de sa fabuleuse série avec 6 victoires consécutives entre 1960 et 1965. Toyota, qui fête les 40 ans de sa première participation, Porsche, BMW, Cadillac mais aussi Alpine et Peugeot rêvent de faire tomber le "Cavallino" italien. Aston Martin fait également son retour en Hypercar avec sa spectaculaire Valkyrie.

23 Hypercars, 17 LMP2 et 24 LMGT3 composeront la grille de départ. De grands noms sont attendus comme l'ex-pilote MotoGP Valentino Rossi engagé avec le Team WRT sur une BMW M4 LMGT3. Le Mans attire les grands constructeurs cette année puisque, en fonction des catégories, on retrouvera au départ Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Peugeot, Porsche et Toyota ! Le départ sera donné cette année par une légende du sport, le tennisman suisse Roger Federer qui possède aussi un sponsor en commun avec l'épreuve, une célèbre marque de montres...

Quel est le programme des 24 Heures du Mans 2025 ?

Au milieu des festivités et de courses annexes, le coup d'envoi des 24 Heures du Mans sera officiellement donné mercredi 11 juin avec la première séance d'essais libres à partir de 14h. La qualification pour l'Hyperpole – les huit voitures de chaque catégorie (Hypercar, LMP2, LMGT3 seront qualifiées – aura également lieu à l'occasion de cette première journée. L'Hyperpole est quant à elle prévue jeudi soir, c'est à ce moment-là que sera connue la grille de départ définitive des 24 Heures du Mans dont la course se tiendra samedi et dimanche de 16h à 16h... pour 24 heures.

Mercredi 11 juin

Essais Libres 1 de 14h à 17h

Essais qualificatifs pour l'Hyperpole de 18h45 à 20h (les 12 premiers de la catégorie LMP2 et GT3 qualifiés, les 15 premiers en Hypercar)

Essais Libres 2 de 22h à minuit

Jeudi 13 juin

Essais Libres 3 de 14h45 à 17h45

Nouveau format Hyperpole 1 - LMGT3 & LMP2 de 20h à 20h20

Nouveau format Hyperpole 2 - LMGT3 & LMP2 de 20h35 à 20h50

Nouveau format Hyperpole 1 - Hypercars de 21h05 à 21h25

Nouveau format Hyperpole 2 - Hypercars de 21h40 à 21h55

Essais Libres 3 de 23h à minuit

Vendredi 14 juin

Parade des pilotes dans le centre-ville du Mans de 16h à 19h

Samedi 15 juin

Warm-Up de 12h à 12h15

Départ des 24 Heures du Mans à 16h

Dimanche 16 juin

Arrivée des 24 Heures du Mans à 16h

Deux chaînes de télévision assureront la retransmission des 24 Heures du Mans. La première en toute gratuité puisque L'Equipe TV a les droits de l'événement pour lequel elle assurera la diffusion dans sa quasi intégralité, à savoir de 16h le samedi à 1h30 le dimanche puis de 5h jusqu'au dénouement à 16h. Pour ne pas rater une miette de l'évènement, il faudra se tourner vers Eurosport à condition d'y être abonné, puisque ses deux chaînes, Eurosport 1 et Eurosport 2, retransmettront l'intégralité des 24 Heures du Mans de jeudi à dimanche, avec les quatre séances d'essais libres, les qualifications pour l'Hyperpole, l'Hyperpole et bien évidemment la course.

Il sera également possible de suivre la course via l'application officielle des 24H du Mans, disponible sur IOS et Android, avec également des images des coulisses et les classements en temps réel.

Le palmarès des 24 Heures du Mans des 10 dernières années

2024 : Ferrari - Fuoco/Nielsen/Molina

2023 : Ferrari - Pier Guidi/Calazo/Giovinazzi

2022 : Toyota - Buemi/Hartley/Hirakawa

2021 : Toyota - Conway/Kobayashi/Lopez

2020 : Toyota - Buemi/Nakajima/Hartley

2019 : Toyota - Buemi/Nakajima/Alonso

2018 : Toyota - Buemi/Nakajima/Alonso

2017 : Porsche - Bernhard/Bamber/Hartley

2016 : Porsche - Dumas/Jani/Lieb

2015 : Porsche - Hulkenberg/Bamber/Tandy