Une taxe sur les autoroutes arrive, grosse menace sur les prix des péages

Vinci menace de répercuter sur les automobilistes le coût d'une nouvelle taxe annoncée par le gouvernement.

Sous couvert de financer les projets de transition écologique, l'automobiliste français sera-t-il bientôt un peu plus contraint de mettre la main à la poche au moment d'emprunter une autoroute ? C'est possible. A peine le projet de loi de finances dévoilé par le gouvernement, une société d'autoroute menace déjà d'augmenter le tarif au péage l'année prochaine !

Le gouvernement a dévoilé le 27 septembre son projet de loi de finances pour l'année 2024 et, pour financer la transition écologique, l'éxecutif a officialisé une piste déjà murmurée depuis plusieurs semaines : taxer les sociétés qui exploitent les concessions d'autoroute. Ces sociétés ne seront pas les seules visées puisque le gouvernement y a ajouté celles gérant les grands aéroports français. Cette nouvelle taxe doit rapporter au total 600 millions d'euros par an selon le projet de loi 2024.

"Le meilleur des financements, c'est de faire en sorte que ceux qui polluent davantage contribuent davantage", a glissé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire au moment de dévoiler ce projet. La réponse ne s'est pas fait attendre puisque l'une des plus grandes sociétés concessionnaires d'autoroutes en France, Vinci, a immédiatement répliqué par le biais d'un communiqué envoyé à l'AFP. La société l'assure : "une hausse des taxes, c'est inévitablement une hausse des tarifs des péages", selon le président de Vinci Autoroutes, Pierre Coppey.

Le bras de fer semble lancé entre Vinci et le gouvernement. Pour rappel, en août, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, avait déjà abordé cette piste d'une taxe visant les sociétés d'autoroutes et nié tout impact possible sur les prix des péages. "Les évolutions de prix des péages sont prévues par des contrats de long terme entre l'Etat et les sociétés d'autoroute. C'est juridiquement prévu comme ça. Les contrats ne permettent pas aux sociétés d'aurotoutes de dire un beau matin : j'augmente les péages car j'estime que je paie trop de taxes", avait-il assuré à France Info, tout en reconnaissant que, "chaque année, se tient une discussion indépendante de tout ça sur le niveau des péages".

Cette discussion s'annonce musclée en 2024. Pour rappel, les sociétés d'autoroutes peuvent déjà augmenter leurs tarifs en fonction de l'inflation. En début d'année 2023, les tarifs des péages avaient ainsi grimpé en moyenne de près de 5%.