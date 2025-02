Cette célèbre marque promet un nouveau modèle électrique à prix cassé – une première photo dévoilée

Ce grand constructeur de modèles mondialement connus va sortir une nouvelle voiture électrique à un prix très abordable.

Tous les automobilistes s'accordent sur un point : les voitures électriques coûtent trop cher. Encore trop souvent entre 25 à 35% plus cher que les bons vieux véhicules thermiques essence et diesel. Une différence – de plusieurs milliers d'euros – qui fait mal au porte-monnaie. Mais la donne devrait changer. Avec la réglementation européenne qui va interdire à partir de 2035 la vente de véhicules neufs thermiques, les constructeurs vont devoir s'adapter. Parce qu'ils ne pourront pas séduire le plus grand nombre si le tarif des électriques demeurent aussi haut. On voit d'ailleurs les premiers effets, avec certaines nouveaux modèles un petit peu plus abordables.

Dans un secteur hyper compétitif, plus encore depuis que les fabricants chinois ont décidé d'investir le marché européen, la plupart des constructeurs doivent se réinventer. C'est le choix que vient de faire une marque historique, à l'origine de voitures iconiques qui ont traversé les frontières. En proie à quelques difficultés financières, le groupe Volkswagen veut changer de cap. Le constructeur allemand, mondialement connu pour sa Golf – modèle qui a soufflé ses 50 bougies en 2024 – entend faire sortir de son usine de Wolfsbourg des voitures encore plus populaires. Dont un modèle 100% électrique " à environ 20 000 euros ".

C'est une petite révolution chez Volkswagen, dont le tournant vers l'énergie verte a été pris en 2019 avec le lancement de la gamme ID. La marque a vendu 383 100 véhicules 100% électriques dans le monde l'année dernière. C'est loin d'être ridicule mais elle a besoin de faire mieux. Elle mise beaucoup sur la sortie de l'ID. 2All, sa première citadine 100% électrique. Prévue pour 2026, elle est s'affichera à un tarif inférieure à 25 000 euros. Mais le fabricant du T-Roc, du Tiguan et de la Passat notamment veut aller plus loin. Avec une nouvelle promesse, celle de "l'électromobilité pour tous ."

Voilà pourquoi Volkswagen planche déjà sur un nouveau modèle, lequel devra venir chatouiller la Dacia Spring (16 900 euros), la Citroën ë-C3 électrique (19 300 euros) ou encore la prochaine Twingo E-Tech, attendue en 2026, à un prix inférieur à 20 000 euros. Le constructeur allemand n'a pas encore révélé beaucoup d'informations. On sait toutefois, en plus de son prix, que la présentation de son nouveau modèle de série est prévue en 2027 mais que le show car sera dévoilé dès le mois prochain.

La première image, entre ombre et lumière, laisse deviner la silhouette d'un véhicule assez robuste… "Il s'agit d'un modèle électrique performant, abordable et rentable, produit en Europe pour l'Europe, assure Volkswagen. En bref : la Ligue des champions de la construction automobile." On est impatients d'en découvrir davantage.