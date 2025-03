TF1 ne voulait vraiment pas de TPMP, mais aimerait bien récupérer ce programme très apprécié de C8

TF1 serait intéressée pour récupérer une émission emblématique de la chaîne C8. Les présentatrices se gardent bien d'en dire plus.

La chaîne C8, propriété du groupe Canal+ de Vincent Bolloré, a définitivement disparu de nos écrans le 28 février dernier. Cette décision inédite, validée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, puis confirmée par le Conseil d'État, bouleverse de fait le paysage audiovisuel français, avec l'arrivée prochaine de deux nouvelles chaînes et une nouvelle numérotation sur une bonne partie de la TNT, mise en place en cours d'année.

Mais au delà de la chaîne elle-même, ce sont bien évidemment les émissions et les équipes de C8 qui ont été les plus impactées à ce stade par la décision de l'Arcom. Touche pas à mon poste, le talk-show satirique et de plus en plus politique animé par Cyril Hanouna, a été sujet à bien des spéculations. Il a provisoirement trouvé un point de chute sur le Web, via Zoubida TV, YouTube et les box des opérateurs, avant l'arrivée du trublion du PAF dans le groupe M6 le 1er septembre prochain.

Il faut dire que peu de candidats d'envergure se bousculaient au portillon. Poursuivi en justice par TF1 pour "contrefaçon" et "dénigrement", Cyril Hanouna avait peu de chances de rejoindre la Une, qui lui reproche notamment d'avoir utilisé de nombreux extraits de ses émissions pour les descendre en flèche dans TPMP, sans respecter le Code de la propriété intellectuelle. Un différend qui s'ajoute aux tensions de longue date entre Hanouna et certaines personnalités de TF1, comme Christophe Beaugrand.

Pour autant, TF1 ne serait pas fermée à toute collaboration avec l'ancienne galaxie C8. Selon certaines sources comme Le Parisien, le groupe se serait montré très intéressé den début d'année par la reprise d'un autre programme emblématique de la chaîne : l'émission animalière Les animaux de la 8, diffusée le dimanche, à partir de 11h, sur C8. Présentée depuis 20 ans par le duo complice Élodie Ageron et Sandrine Arcizet, cette émission a su s'imposer comme une référence sur les animaux domestiques, sauvages et d'élevage.

Malgré leur émotion face à l'arrêt de C8, les deux animatrices se sont dites ouvertes à une évolution du programme sur une nouvelle chaîne. Dans Le Point fin février, elles sont revenues sur une possible "adoption" de leurs émissions sur le groupe TF1 : "On aimerait beaucoup que les deux émissions soient sauvées. On a encore tant de choses à partager ! Mais pour l'instant, on n'a vraiment pas de confirmation", ont-elles indiqué, prudentes.

Rien n'est encore confirmé donc, mais ce transfert ravirait sans nul doute les nombreux fans de cette émission pédagogique et bienveillante dédiée à nos amis les bêtes. Un déménagement sur TF1, qui ne serait pas sans rappeler 30 millions d'amis, et qui permettrait sans doute à la première chaîne d'Europe de grapiller quelques centaines de milliers de téléspectateurs. La dernière des Animaux de la 8, sanglots des animatrices compris, avait attiré 586 000 téléspectateurs en moyenne, avec un pic d'audience à 682 000 curieux à 11h58, selon les chiffres de Médiamétrie.