Les vols de voitures augmentent encore en France - ces 10 petites villes sont les plus ciblées

Ces petites villes de France sont particulièrement concernées par la nouvelle forte hausse des vols de voitures.

Après une courte accalmie pendant les "années Covid", les vols de voitures n'ont de cesse d'augmenter en France. Le nombre de véhicules volés a encore progressé de 5% en 2024 après avoir bondi de 11% en 2023 selon les chiffres publiés par le GIE Arcos. L'année dernière, ce sont plus de 70 000 véhicules qui ont été dérobés à leurs propriétaires, souvent par des réseaux de trafiquants particulièrement bien organisés. Ces délinquants n'opèrent pas seulement dans les grandes agglomérations. Si Paris, Lyon et Marseille sont les villes où l'on recense le plus de disparitions de véhicules, avec des disparités selon les arrondissements, certaines petites villes sont également frappées de plein fouet par ce phénomène.

Sans grande surprise, c'est dans les départements en périphérie des grandes villes les plus sujettes aux vols de voitures que l'on retrouve les communes les plus ciblées par les délinquants. De nombreuses communes d'Île-de-France, du Rhône, du Nord et des Bouches-du-Rhône figurent dans les premières positions d'un classement assez peu glorieux. Nous avons établi, grâce à des chiffres fournis par le Ministère de l'Intérieur, le Top 10 des villes de moins de 20 000 habitants où il y a eu le plus de vols de voitures en 2024, proportionnellement au nombre d'habitants. Sur le podium, on retrouve deux communes séparées d'à peine plus de 10 kilomètres.

© naka - stock.adobe.com

C'est à Lesquin, dans la banlieue de Lille, que le rapport voitures volées/nombre d'habitants est le plus élevé de France pour une ville comptant moins de 20 000 âmes. On y a dénombré 209 vols de voitures pour 9 356 habitants en 2024, soit un rapport de 22.33 véhicules dérobés pour 1000 habitants. Un peu plus au sud, une deuxième commune du Nord, Seclin, se hisse sur la troisième marche avec un taux de 20.44. Entre les deux, on retrouve Collégien, une petite ville de Seine-et-Marne où 69 vols de voitures ont été constatés l'an dernier. Juste à côté, la ville de Croissy-Beaubourg, elle aussi localisée dans le 77, figure aussi aux premières places de ce classement (6ème).

Les automobilistes du Rhône ont également des raisons de se sentir très concernés par cette hausse de la délinquance. Trois petites villes du département – Colombier-Saugnieu, Solaize et La Mulatière – apparaissent dans le Top 10. La première ville des Bouches-du-Rhône, Cassis, surtout connue pour ses merveilleuses criques, arrive tout juste à la 11ème place avec plus de 15 cas de vols de véhicules pour 1 000 habitants.

Le Top 10 des villes de moins de 20 000 habitants les plus visées par les vols de voitures en 2024

1. Lesquin (59) : 22.33 véhicules volés pour 1 000 habitants

2. Collégien (77) : 20.70 véhicules volés pour 1 000 habitants

3. Seclin (59) : 20.44 véhicules volés pour 1 000 habitants

4. Rungis (94) : 20.109 véhicules volés pour 1 000 habitants

5. Colombier-Saugnieu (69) : 19.93 véhicules volés pour 1 000 habitants

6. Solaize (69) : 18.52 véhicules volés pour 1 000 habitants

7. Croissy-Beaubourg (77) : 18.28 véhicules volés pour 1 000 habitants

8. Lezennes (59) : 16.18 véhicules volés pour 1 000 habitants

9. Boissy-l'Aillerie (95) : 16.08 véhicules volés pour 1 000 habitants

10. La Mulatière (69) : 15.716 véhicules volés pour 1 000 habitants