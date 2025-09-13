Que signifie la lettre W sur l'étiquette de l'huile moteur ?

Mieux vaut savoir lire les étiquettes collées sur les bidons d'huile moteur avant de s'en servir.

Ajouter de l'huile dans le moteur se sa voiture – l'équivalent du sang pour le corps humain -, n'a rien de sorcier et ne nécessite pas une visite chez le garagiste. En revanche, savoir quel bidon d'huile choisir pour entretenir son véhicule demande un peu plus de connaissances. Dans les rayons des magasins, différentes marques proposent des huiles moteur avec sur les étiquettes des codes assez étranges : 5W-30, 0W-40, 10W-50… Mystérieux pour de nombreux automobilistes, cette suite alphanumérique n'est pas là pour faire joli : elle dit tout sur la façon dont l'huile va protéger votre moteur.

La lettre W signifie "Winter", autrement dit hiver. Les chiffres qui la précèdent révèlent comment l'huile se comporte à basse température. Plus ils sont petits, plus l'huile reste fluide au moment du démarrage même quand il gèle dehors. Un 0W ou 5W, par exemple, aide le moteur à tourner sans forcer dès les premiers minutes d'un trajet effectué en plein hiver. De l'autre côté du W, c'est tout l'inverse : les chiffres indiquent la viscosité de l'huile quand le moteur est chaud, autour de 100° degrés.

© 123RF

Quand le moteur tourne et chauffe, il faut que l'huile reste assez consistante pour former une pellicule protectrice entre les pièces métalliques qui bougent très vite et se frottent entre elles. Plus le nombre sur l'étiquette est élevé, par exemple 40 ou 50, et plus l'huile reste épaisse à chaud, ce qui protège bien les moteurs quand ils tournent à plein régime. À l'inverse, un nombre plus petit, comme 20 ou 30, indique que l'huile est plus fluide à chaud, ce qui convient souvent davantage aux moteurs plus modernes conçus pour fonctionner avec moins de frottements.

Si malgré ces explications vous avez encore des doutes au moment d'acheter votre bidon d'huile moteur, le plus simple est de suivre les recommandations du constructeur inscrite dans le manuel de votre voiture. Cela reste la meilleure garantie pour préserver votre moteur et rouler sereinement, quelle que soit la saison.