Les plaques d'immatriculation roses débarquent sur nos routes - êtes-vous concerné par le changement ?

Des centaines de milliers de véhicules vont bientôt circuler en France avec des plaques d'immatriculation roses.

Une révolution se prépare sur nos routes. Alors que les plaques d'immatriculation sont très majoritairement blanches en France, une nouvelle couleur devrait très bientôt habiller l'avant et l'arrière de plusieurs centaines de milliers de véhicules. Il ne s'agit pas du jaune, que l'on a l'habitude de voir (surtout l'été) sur les voitures immatriculées au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Luxembourg, ni du rouge des plaques belges, mais du... rose ! L'association 40 millions d'automobilistes vient de présenter une nouvelle génération de plaques d'immatriculation dont la mise en circulation est attendue d'ici au début de l'année prochaine.

Est-ce que le rose va à terme remplacer le blanc de nos plaques d'immatriculation ? Absolument pas, du moins pas pour tout le monde. Car de nombreux automobilistes seront tout de même concernés, comme l'explique l'association des automobilistes. Par exemple, si cette nouvelle règle avait été appliquée en 2023, 460 000 véhicules auraient dû changer la couleur de leurs plaques. Mais de qui s'agit-il exactement ? De toutes les personnes qui circulent avec des plaques d'immatriculation provisoires.

© @40 Millions d'Automobilistes/Compte X

Celles-ci sont apposées sur les véhicules neufs et ceux importés de l'étranger. Aujourd'hui, on les repère grâce aux deux W placés au début de la suite alphanumérique des plaques. Elles sont valables de quatre à six mois et permettent à leurs propriétaires de se servir de leur nouveau véhicule sans attendre la fin des démarches administratives. Mais elles présentent plusieurs gros inconvénients car elles sont difficilement identifiables.

Cela complique la tâche des forces de l'ordre pour qui seule la consultation de la carte grise permet de savoir si la plaque temporaire est encore valable. Autre difficulté, comme ces plaques débutent toutes par WW, leur combinaison n'est pas infinie. Il est donc fréquent que la même combinaison de lettres et de chiffres attribuée à un véhicule pendant quelques mois soit ensuite réaffectée à un autre véhicule neuf. Avec le risque pour les automobilistes de recevoir les contraventions du précédent propriétaire…

Voilà pourquoi le rose. Sa couleur vive – et encore jamais utilisée sur les routes françaises - va permettre aux forces de l'ordre de distinguer beaucoup plus facilement dans le trafic les voitures dotées de plaques définitives ou provisoires. Et comme la date de validité sera directement intégrée dans la plaque, les automobilistes ne courront plus le risque de recevoir des amendes qui ne les concernent pas puisque plus aucune plaque ne sera identique. Une réforme, dont la validation est attendue au premier trimestre 2026, qui devrait faire des heureux, même si le rose ne plaira sans doute pas à tout le monde.