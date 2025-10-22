"Je préfère conduire des voitures chinoises plutôt que des Volkswagen, des Mercedes ou des BMW." Après deux ans, le verdict tombe

Les ventes de voitures chinoises sont en plein boom dans certains pays européens et les acheteurs sont vite séduits.

Prix attractifs, technologies modernes, grande autonomie… Les modèles de voitures chinois ont investi le marché européen avec de nombreux atouts à faire valoir. Certaines marques, comme BYD, MG ou Xpeng, parviennent petit à petit à s'imposer dans le paysage automobile du vieux continent aux côtés des constructeurs historiques. BYD, par exemple, a écoulé plus de 75 000 voitures neuves en Europe sur le premier semestre de l'année. Cela peut sembler peu, mais cela représente une hausse de plus de 300 % de ses ventes et lui permet de figurer dans le Top 25 des marques les plus vendues en Europe en 2025.

Surtout, les automobilistes qui ont sauté le pas semblent satisfaits de leur achat. Alors que les véhicules chinois souffraient de nombreux a priori – comme les produits fabriqués en Chine dans leur ensemble -, les retours des clients (qui ont tout de même investi plusieurs milliers d'euros et sont peu enclins à critiquer leur achat) sont plus mesurés. Certains se montrent même dithyrambiques ! "Je préfère conduire des voitures chinoises plutôt que des Volkswagen, des Mercedes ou des BMW", assure l'un deux, résidant en Angleterre, dans les colonnes du Wales Online. "Les voitures chinoises sont vraiment bien faites", ajoute celui qui a troqué sa Honda Civic pour une BYD voilà deux ans.

© Adobe Stock

Il n'est pas le seul Anglais à avoir cédé aux sirènes de BYD, dont les modèles Dolphin Surf (citadine), Dolphin (berline compacte), Atto 3 (SUV) et Seal (berline haut de gamme) sont ceux qui s'exportent le mieux en Europe. Le constructeur a révélé il y a quelques jours que ses ventes ont progressé de 880 % au mois de septembre au Royaume-Uni comparé à septembre 2024, faisant de la Grande-Bretagne son deuxième plus gros marché derrière la Chine. Il a été vendu plus de modèles BYD outre-Manche le mois dernier que des Land Rover, des Mini et même des Tesla.

Plusieurs différences de tailles existent avec la France. Les constructeurs britanniques ont quasiment tous disparu en dehors des marques de luxe comme Bentley ou Rolls-Royce. Jaguar ou Mini ont été vendus à des marques étrangères. L'attachement des acheteurs à des marques locales est donc moins fort. Surtout, des droits de douane sont appliqués en France (contrairement au Royaume-Uni). Les ventes de voitures chinoises sont plus modestes dans l'Hexagone avec une part de marché de 2.6 % sur le premier semestre de l'année.

Bien qu'elles aient plus de mal à s'implanter, les marques chinoises connaissent tout de même une légère croissance en France. Avec des tarifs agressifs – les citadines électriques BYD Dolphin Surf et Leapmotor T03 sont par exemple proposées à moins de 20 000 euros -, les constructeurs de l'Empire du Milieu espèrent bien venir chatouiller les marques historiques françaises que sont Citroën, Renault et Peugeot. Si les retours d'expérience des premiers acheteurs européens confirment la tendance, à savoir que le rapport qualité/prix est très satisfaisant, les voitures chinoises ont un bel avenir devant elles... même chez nous !