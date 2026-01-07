Gare à cette erreur courante sur les routes quand il neige : elle peut valoir une grosse amende

Cette infraction surprend les automobilistes en hiver, encore plus quand ils découvrent le montant de l'amende.

Tous les automobilistes le savent. Conduire une voiture quand les températures sont négatives n'est pas sans risques, surtout lorsque la chaussée est recouverte de verglas ou de neige comme c'est le cas ces jours-ci dans de nombreuses régions. Mais le froid cause d'autres soucis aux automobilistes avant même qu'ils ne prennent la route. Le gel obstrue toutes les surfaces vitrées des véhicules – pare-brise, vitres latérales, lunette arrière, rétroviseurs -, si bien qu'il faut souvent passer cinq bonnes minutes à tout gratter avant de pouvoir partir. Le problème, c'est que nombreux sont ceux qui, parfois sans le savoir, commettent une grosse erreur à ce moment précis.

Une erreur qui peut coûter très cher car sanctionnée d'une contravention de 4ème ou de 3ème classe par le Code de la route, soit une amende forfaitaire de 135 ou de 68 euros. Quand il s'agit de gratter son pare-brise, chacun fait comme il peut, surtout que la tâche peut s'avérer difficile lorsque la couche de gel est épaisse. Voilà pourquoi certains ne le font qu'à moitié, pour ne pas se mettre en retard ou parce qu'ils pensent que leurs vitres sont suffisamment dégagées pour conduire normalement . Vous avez certainement déjà vu des voitures rouler avec un pare-brise encore gelé mais juste dégagé au niveau des yeux du conducteur. Comme si un "hublot" suffisait à bien voir tout ce qui se passe sur la route…

© 123RF

C ette pratique assez courante est évidemment très dangereuse. Ces conducteurs trop pressés n'ont aucune visibilité latérale et ne peuvent donc pas percevoir les angles morts. Chaque changement de file ressemble à un pari dans un trafic urbain souvent dense au petit matin. Le fait de ne pas bien voir sur les côtés constitue également un danger pour les piétons car il est difficile de les voir lorsqu'ils traversent, mais aussi pour les usagers de la route plus vulnérables (motos, vélos, trottinettes…). Voilà pourquoi les forces de l'ordre chassent les véhicules qui circulent avec des vitres encore enneigées. Et la facture peut même parfois dépasser la simple amende.

Car les infractions au Code de la route peuvent se cumuler. Pare-brise ou vitres latérales gelées, rétroviseurs givrés, feux recouverts de neige, couche de neige épaisse sur le toit et même plaque d'immatriculation illisible ! Chaque élément non dégagé peut faire l'objet d'une amende distincte. Fixé à 135 ou 68 euros, le montant de plusieurs de ces infractions peut vite atteindre plusieurs centaines d'euros.