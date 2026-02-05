Que signifie la croix noire sur ce panneau de signalisation ? C'est un danger à ne surtout pas ignorer

Trop d'automobilistes ne connaissent pas la signification de ce panneau de signalisation pourtant très répandu sur nos routes.

Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous questionner sur les panneaux de signalisation que vous croisez sur la route ? Par exemple lorsque vous êtes plusieurs en voiture histoire de faire passer le temps. S'ils ont le mérite d'être ludiques, ces petits quiz peuvent aussi permettre de se remettre à jour. Pour certains automobilistes, l'apprentissage du Code de la route est un lointain souvenir et la signification de certains panneaux un vaste trou noir. Cela pourrait n'avoir aucune importance s'il s'agissait d'un simple jeu. Mais ce n'est pas le cas. Les panneaux qui bordent nos routes sont les garants du bon respect des règles de circulation, et ne pas les connaître peut être la cause d'accidents graves.

Si vous avez l'habitude de conduire, vous avez certainement déjà vu ce panneau de forme triangulaire blanc bordé de rouge avec une croix noire au milieu. Il n'est pas rare de le croiser et pourtant sa signification précise échappe à beaucoup d'automobilistes, même expérimentés. On le trouve le plus souvent sur les routes secondaires, dans les zones rurales ou en périphérie des agglomérations. Ces endroits présentent un nombre assez important de carrefours sans feux rouges où la visibilité n'est pas toujours optimale. Sa fonction est très claire : il vous prévient du véhicule qui aura la priorité au prochain croisement.

© 123RF

Savez-vous lequel ? Si le triangle à la croix noire se trouve sur votre route, c'est que vous devrez céder le passage aux véhicules arrivant sur votre droite à la prochaine intersection. Il s'agit d'un rappel de la règle de la priorité à droite. Comme ces routes de campagne permettent parfois de rouler à 90 km/heure, ce panneau vous avertit en amont pour vous donner le temps d'anticiper cette situation avant d'arriver au carrefour. Vous devez donc ralentir et vous préparer à vous arrêter si une voiture arrive de la droite. Ne pas connaître la signification de ce panneau augmente sensiblement le risque de collisions avec un autre véhicule, ce qui explique le fait que ne pas le respecter est sévèrement puni par la loi.

En France, le refus de priorité est considéré comme une infraction grave. Vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros, qui peut être minorée à 90 euros si vous payez rapidement ou majorée jusqu'à 375 euros en cas de retard. L'amende s'accompagne d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. C'est l'une des infractions les plus sévèrement sanctionnées en termes de points, au même titre que le franchissement d'une ligne continue ou l'usage du téléphone au volant.