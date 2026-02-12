Même le designer de l'iPhone déteste voir ça dans nos voitures : "c'est une technologie inadaptée"

A l'origine des tout premiers écrans tactiles de l'iPhone, Jonathan Ive a pourtant un avis tranché sur cette technologie installée dans toutes les voitures modernes.

Les écrans ont envahi notre quotidien et ça, les constructeurs automobiles l'ont bien compris. Leurs tailles et leurs performances sont aujourd'hui de véritables arguments de vente, parfois plus que les performances du moteur, l'autonomie ou le volume du coffre.

On retrouve ces tablettes tactiles dans presque tous les modèles de voitures, même les plus abordables. Certaines marques premium proposent des écrans XXL intégrés dans la planche de bord, à l'image de celui que va accueillir la future Mercedes GLC, mesuré à… 39 pouces, soit 1 mètre de largeur ! Ils servent à tout : navigation, affichage des réglages du véhicule, caméra de recul oun encore aides à la conduite.

Mais une voix inattendue s'est ajoutée à celles qui, de plus en plus, s'élèvent contre cette course à la démesure technologique. Il y a en effet un peu de contradiction entre l'interdiction d'utiliser son Smartphone au volant et la permission de pianoter sur l'écran tactile de son véhicule en conduisant. Cette voix est celle de Jonathan Ive. Son nom ne vous dit rien ? Il est pourtant le père de l'écran tactile moderne, celui qui l'a démocratisé en le développant sur le fameux iPhone d'Apple. Cela peut paraître paradoxal eu égard à son CV, mais le designer britannique regrette l'époque où les boutons physiques et les molettes peuplaient les tableaux de bord. Pourquoi ?

© Adobe Stock

Jonathan Ive ne mâche pas ses mots lorsqu'il analyse l'adoption massive des écrans tactiles par l'industrie automobile. "Je n'aurais jamais imaginé utiliser le tactile dans une voiture ( pour les commandes principales ), a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le site Autocar . C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, car cela oblige à quitter la route des yeux. C'est donc une technologie tout simplement inadaptée."

Le concepteur du premier iPhone tactile regrette notamment le fait que les marques automobiles veuillent séduire leur clientèle avec des écrans toujours plus grands s ans véritablement penser à la manière d'améliorer les problèmes d'ergonomie et de sécurité. "Je pense que le tactile était perçu presque comme une mode. C'était la technologie la plus récente, alors [les entreprises se sont dit] "il nous faut un peu de tactile", puis l'année suivante "nous allons en avoir un encore plus grand", et il n'a cessé de prendre de l'ampleur."

Jonathan Ive a tenu ses propos le 9 février lors de la présentation de la nouvelle Ferrari Luce, dont l'intérieur a été dévoilé à San Francisco. Un intérieur inspiré de… l'iPhone, car c'est justement le Britannique qui a piloté la création du design intérieur de la première Ferrari électrique. Nouveau paradoxe ? Pas tant que cela, car l'approche de la luxueuse marque italienne va bien à contre-courant de la tendance actuelle dominée par les surfaces tactiles. "Nous utilisons quelques commandes tactiles sur l'écran central, mais elles sont très bien pensées, et la grande majorité des interfaces sont physiques", a déclaré le designer culte de l'iPhone. De quoi enclencher un premier pas en arrière chez les constructeurs automobiles ?