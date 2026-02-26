À quoi servent les petits "poils" en caoutchouc sur les pneus des voitures et faut-il les enlever ?

Les pneus de voiture possèdent des petites protubérances en caoutchouc lorsqu'ils sont neufs. Savez-vous pourquoi ?

Si vous êtes observateur, vous avez peut-être déjà remarqué que certains pneus de voiture sont recouverts de petits filaments en caoutchouc qui dépassent de la surface. On ne retrouve ces "poils" uniquement sur les pneus neufs, autant dire qu'il est tout à fait possible que cette petite particularité vous ait échappé jusque-là. La question qui se pose est la suivante : à quoi servent-ils ? Certains pensent qu'ils sont là pour indiquer l'usure du pneu et donc le moment où il faut le changer. Ce serait malheureux (et très onéreux) étant donné que ces petites protubérances visibles à l'œil nu disparaissent très vite, parfois après une centaine de kilomètres.

Pour comprendre leur origine, il faut remonter à l'étape de la fabrication du pneu. Avant d'avoir la forme qu'on lui connaît, le pneu est un mélange de caoutchouc liquide qui va être injecté sous haute pression dans un moule. C'est ce moule qui donne au pneu sa forme finale, ses rainures et ses motifs. Le problème, c'est que lors de cette injection, des bulles d'air peuvent rester piégées dans le caoutchouc. Si elles ne s'échappent pas, elles forment des défauts dans la structure du pneu, ce qui peut le fragiliser. Pour éviter cet écueil, les moules sont percés de minuscules trous d'aération.

tio© 123RF

C'est de là que naissent les fameux "poils". Lorsque le caoutchouc liquide est injecté sous pression, il s'infiltre dans ces petits trous en même temps que l'air s'en échappe. En refroidissant et en durcissant, le caoutchouc prend la forme de ces petits filaments qui dépassent de la surface du pneu. Chaque "poil" correspond donc à un trou d'aération. Leur présence confirme que le processus de fabrication s'est bien passé et que le pneu ne contient pas de poches d'air cachées.

Ne leur cherchez pas une quelconque fonction. Ces "poils" n'apportent rien une fois le pneu posé sur la route. Ils n'améliorent pas l'adhérence et ne signalent aucunement un niveau d'usure. Ils disparaissent naturellement au contact de l'asphalte après quelques kilomètres. Certains fabricants les retirent même en finition pour des raisons esthétiques.

D'autres les laissent, parfois même à la demande des clients comme expliqué par un dirigeant du fabricant japonais de pneumatiques, Toyo Tires. "Ils n'ont aucune fonction après la fabrication. De nombreux propriétaires de voitures neuves sont très fiers de raser ou de couper les piques", avait ainsi déclaré le dirigeant Stephen Burke dans un communiqué de la filiale australienne de la marque nipponne. Si vous ne voyez pas ces petits appendies, cela ne signifie donc pas que votre pneu tout neuf est de mauvaise qualité. Tout dépend de la marque du pneu et de sa fabrication. Ces petits "poils" ont d'ailleurs un nom très officiel dans le jargon de l'industrie du pneumatique. Chez les professionnels de nos bons vieux pneus, on les appelle ainsi "tétons de ventilation" ou encore "crachements de moulage".