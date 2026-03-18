Prix du carburant : quels prix de l'essence ce mercredi ? La carte et les stations-services les moins chères près de chez vous
Les prix du carburant ont fortement augmenté depuis le début de la guerre en Iran. Comment trouver les meilleurs prix de l'essence ? Voici la carte de toutes les stations-service avec les prix près de chez vous pour chaque carburant.
Les prix du carburant vont-ils continuer d'augmenter cette semaine,et jusqu'ou ? Deux semaines après une brusque flambée qui a vu le prix du carburant flamber avec un litre à 2 euros environ, les automobilistes sont dans l'incertitude mais doivent consacrer une part plus importante à leur budget carburant.
La baisse de prix de l'essence promise par certains distributeurs en fin de semaine dernière n'a en tout cas pas eu lieu. Du moins dans sa totalité (30 centimes de baisse avaient été annoncés chez Leclerc par exemple)... Dans les stations-services, le compte n'y est pas tout à fait.
Les prix du gazole le montrent puisque la barre symbolique des 2 euros a été franchie avec une moyenne nationale qui tend à se rapprocher des 2,10 euros le litre. Le sans-plomb 95 suit globalement le même mouvement.
Afin de vous aider à trouver l'essence la moins chère proche de chez vous, voici une carte virtuelle qui recense tous les stations-services de l'Hexagone. Il suffit de cliquer sur les cercles rouges pour affiner votre recherche et trouver ensuite toutes les informations sur chaque station-essence (adresse, tarifs, services proposés...). Les prix de l'essence sans-plomb comme du gazole sont disponibles.
Comment savoir où trouver les meilleurs prix sur l'essence ? Quelles sont les stations-services les moins chères près de chez vous ?
Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper le prix des carburants plus vite que prévu. Il est aujourd'hui très difficile de trouver un litre de sans-plomb ou de diesel à moins de 1.99 euro, le prix plancher fixé dans les stations-services TotalEnergies. Mais il n'est pas rare de le trouver plus cher ailleurs, parfois même jusque 2,50 euros ! Si vous souhaitez connaître l'évolution du prix au litre dans les prochains jours, vous pouvez consulter le site gouvernemental https://www.prix-carburants.gouv.fr/. Des sites coopératifs comme Carbu.fr permettent aussi de comparer les tarifs sur une carte nationale.
09:01 - Prix du carburant en Ile de France : l'exemple du Val de Marne
Où faire le plein de gazole dans le Val de Marne (94) ce mercredi ? La plateforme prix-carburants.gouv.fr permet de comparer les prix affichés dans les stations-services du département. Pour vous garantir les informations les plus fiables et les prix les plus récents, nous avons exclu les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé depuis le 14 mars 2026. Les stations ci-dessous ont donc fourni de nouveaux tarifs depuis, la date de mise à jour étant indiquée ci-dessous. À noter que de nombreuses stations TotalEnergies et Esso affichent 2,090 €/L, bien au-delà du top 5.
- Carrefour Market Saint-Maur-des-Fossés, 57 Rue Delerue, Saint-Maur-des-Fossés (94100) : 1,961 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 06h52)
- Station Leclerc Bonneuil, 5 Avenue des Roses, Bonneuil-sur-Marne (94380) : 1,969 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 13h03)
- E.Leclerc Champigny-sur-Marne, 156 Rue Alexandre Fourny, Champigny-sur-Marne (94500) : 1,978 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 05h00)
- E.Leclerc Vitry-sur-Seine, 2 Rue Eugène Hénaff, Vitry-sur-Seine (94400) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 11h02)
- Esso Rte Roses, 22 Avenue Pierre Brossolette, Créteil (94000) : 2,028 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 06h31)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier via la carte ci-dessus.
08:50 - Val de Marne : quels sont les meilleurs prix pour faire le plein d'essence SP95-E10 ?
Autre exemple des prix pratiqués en Ile de France, nous avons fait le même relevé dans le Val de Marne pour le SP95-E10. Les données disponibles ce mercredi 18 mars 2026 via la plateforme prix-carburants.gouv.fr permettent de faire un petit classement. Nous avons à nouveau exclu les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé après le 14 mars 2026 afin de vous garantir les informations les plus fiables. Résultat ce mercredi matin, le Val-de-Marne présentait un podium 100% Leclerc, avec un petit écart entre la 1re place (Bonneuil à 1,814 €/L) et la 5e (Choisy-le-Roi à 1,859 €/L), soit 4,5 centimes d'écart sur l'ensemble du top 5.
- Station Leclerc Bonneuil, 5 Avenue des Roses, Bonneuil-sur-Marne (94380) : 1,814 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 13h03)
- E.Leclerc Orly Distribution, 8 Place Gaston Viens, Orly (94310) : 1,827 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 09h07)
- E.Leclerc Champigny-sur-Marne, 156 Rue Alexandre Fourny, Champigny-sur-Marne (94500) : 1,842 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 20h00)
- E.Leclerc Vitry-sur-Seine, 2 Rue Eugène Hénaff, Vitry-sur-Seine (94400) : 1,849 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 11h02)
- Intermarché Choisy-le-Roi, 36 Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi (94600) : 1,859 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 11h43)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier via la carte ci-dessus.
08:45 - Où trouver l'essence la moins chère ce mercredi à Paris ?
Si vous cherchez du Sans-Plomb 95 ce mercredi 18 mars à Paris, nous avons scruté les données disponibles sur la plateforme prix-carburants.gouv.fr. Pour vous fournir les stations les moins chères de la capitale et assurer que les informations soient les plus justes possibles, nous avons exclu les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé après le 15 mars 2026. A Paris, une station se démarque : il s'agit de celle de l'enseigne Leclerc, située au 2/10 boulevard Fort de Vaux dans le 17ème arrondissement. Le litre de SP95 E-10 s'affiche à 1.93 euro, soit six centimes moins cher que dans la plupart des autres points de vente, notamment les stations TotalEnergies qui pratiquent un plafonnement de ses tarifs à 1.99 euro.
08:32 - Quels prix de l'essence SP 95 en Ile de France ? L'exemple de l'Essonne ce mercredi matin
Vous cherchez les prix du SP95-E10 les plus bas dans l'Essonne (91) ? On a fait le tour des données disponibles ce mercredi 18 mars 2026 via la plateforme prix-carburants.gouv.fr. Pour vous fournir le top 5 des stations les moins chères du départements et assurer que les informations soient les plus justes possibles, ous avons exclu les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé après le 14 mars 2026. Voici donc le top 5 des stations les moins chères. Attention, les tarifs peuvent évoluer durant la journée :
- Carrefour Market Morangis, Avenue Blaise Pascal, Morangis (91420) : 1,835 €/L (Dernière mise à jour des prix le 18/03 à 07h31)
- Centre Leclerc d'Étampes, 50 Rue des Lys, Étampes (91150) : 1,839 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 12h30)
- Andis (Leclerc), 14 Rue du Pont Lafleur, Angerville (91670) : 1,839 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 11h44)
- Station Drive Morangis (Leclerc), 69 Avenue Charles de Gaulle, Morangis (91420) : 1,850 €/L (Dernière mise à jour des prix le 14/03 à 10h17)
- Intermarché Étampes, 32 Boulevard Saint-Michel, Étampes (91150) : 1,851 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 12h03).
08:15 - Quels prix du carburant en Ile de France ? L'exemple de l'Essonne ce mercredi
Vous avez un véhicule diesel et cherchez les prix du gazole ce mercredi 18 mars en Ile de France ? Pour vous aider, voici un petit relevé effectué dans l'Essonne. On a fait le tour des données disponibles ce mercredi 18 mars 2026 via la plateforme prix-carburants.gouv.fr. Nous avons exclu les stations n'ayant pas fourni de tarif actualisé après le 14 mars 2026 afin de vous garantir les informations les plus actualisées et fiables possibles. Voici donc les stations services les moins chères du 91 pour faire le plein de gazole :
- Centre Leclerc d'Étampes, 50 Rue des Lys, Étampes (91150) : 1,968 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 12h30)
- Andis (Leclerc), 14 Rue du Pont Lafleur, Angerville (91670) : 1,968 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 11h44)
- Super U Draveil, 6 Avenue de l'Europe, Draveil (91210) : 1,976 €/L (Dernière mise à jour des prix le 16/03 à 07h34)
- Montgeron-Dis (Leclerc), 72 Avenue Jean Jaurès, Montgeron (91230) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 09h00)
- Netto Mennecy, 17 Rue Faraday, Mennecy (91540) : 1,999 €/L (Dernière mise à jour des prix le 17/03 à 14h41)
Attention, les prix peuvent évoluer durant la journée, vous pouvez les vérifier via la carte ci-dessus. Les deux Leclerc d'Étampes et d'Angerville s'imposent à égalité en tête à 1,968 €/L, avec près de 3 centimes d'avance sur le 3e. Les places 4 et 5 sont également à égalité à 1,999 €/L, seulement départagées ici par la fraîcheur de la mise à jour des prix transmis à la plateforme prix-carburant.gouv.fr.
07:48 - Tous les conseils sont bons à prendre, en voici 6 pour réduire sa consommation de carburant
Il n y a pas qu'en comparant les prix du carburant près de chez vous qu'on peut agir sur son budget essence et tenter de réduire (un peu) la note. Votre conduite influe aussi, voici quelques conseils qui font vraiment la différence.
17/03/26 - 18:50 - Pourquoi la guerre en Iran a-t-elle un impact aussi rapide et important sur les prix de l'essence ?
Les prix des carburants ont flambé en quelques jours, de quoi s'interroger sur l'impact de la guerre en Iran. Les raisons sont pourtant simples : l'Iran figure parmi les plus gros producteurs de pétrole au monde. Les attaques que le pays subit pourraient fragiliser ses infrastructures et in fine réduire sa production estimée à 3.3 millions de barils de pétrole par jour. A cela s'ajoute la décision prise par les gardiens de la Révolution de bloquer le détroit d'Ormuz, ce couloir maritime d'une cinquantaine de kilomètres situé entre l'Iran et Oman par lequel transite chaque jour le pétrole du Moyen-Orient vers le reste du globe. Environ 20 millions de barils passent quotidiennement par ce haut lieu stratégique !
17/03/26 - 17:00 - Les prix du gazole continuent de grimper en France : les derniers chiffres
Les prix du litre de gazole ont désormais allégrement franchi la barre symbolique des 2 euros le litre. Le ministère de l'écologie fournissait dans son relevé hebdomadaire réalisait chaque vendredi un prix moyen à 2.0174 euro le litre en moyenne vendredi dernier. Or, les relevés et les données de plusieurs applis montrent que le prix moyen a continué d'augmenter en ce début de semaine. L'application Carbu.fr donne un prix moyen à 2,07 euros le litre. Nos relevés montrent de fortes disparités en fonction des régions.