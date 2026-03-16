Plus de 30 000 véhicules rappelés chez Renault. Quels sont les modèles concernés ?

La marque au losange a lancé depuis fin 2025 un rappel assez conséquent de deux de ses SUV.

Renault procède actuellement à une vaste campagne de rappel portant sur plus de 30 000 véhicules, selon une information relayée par L'Automobile Magazine. Cette opération, lancée en fin d'année dernière, concerne deux modèles de la marque au losange : l'Austral et l'Espace 6. Précisément, ce sont 25 296 Renault Austral et 6 992 Renault Espace 6 qui présenteraient un risque suffisamment important pour être rappelés en concession.

Les Renault Austral et Espace touchés ont tous été produits entre juin 2022 et décembre 2024, donc avant le récent restylage des deux SUV. Le problème provient du moteur trois-cylindres 1.2 TCe des versions hybrides, lesquels présentent une sensibilité accrue à la condensation d'huile. Cette campagne, répondant au code interne 0EWA, vise à prévenir le risque sérieux de casse moteur de ces deux modèles familiaux.

Comment savoir si son Renault Austral ou son Renault Espace est concerné par ce rappel ?

Plusieurs signaux peuvent alerter les propriétaires : une odeur d'essence dans l'habitacle, une hausse anormale du niveau d'huile dans le carter, une consommation d'huile accompagnée d'un message d'alerte sur le tableau de bord, ou encore des suintements d'huile. Dans les cas les plus graves, ces dysfonctionnements peuvent mener au serrage complet du moteur 1.2 TCe des Renault Austral et Espace 6.