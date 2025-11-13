La facture d'énergie va enfin baisser : ces petits travaux coûtent moins de 50 euros et sont très efficaces

Face à la flambée des prix de l'énergie, des petits travaux simples et pas cher peuvent faire baisser le prix de vos factures, tout en assurant votre confort cet hiver.

L'automne est là, le chauffage est désormais allumé dans la plupart des ménages mais la chasse aux économies d'énergie n'a elle jamais cessé. Avec la flambée des prix ces dernières années, les bonnes astuces et petites trouvailles sont les bienvenues. Bonne nouvelle, au moment de faire des économies sur les factures, on n'a pas toujours besoin de casser la tirelire !

Il existe une série de petits travaux à moins de 50 euros qui peuvent réduire votre consommation. Avant de vous lancer, notez le montant de votre facture actuelle pour mieux mesurer l'impact de ces gestes. Associé à de petits réflexes au quotidien et une consommation raisonnée, vous verrez vite la différence.

Mais avant de compter les euros épargnés, on retrousse ses manches et on fait le tour de son logement. Le premier combat, le plus facile mais aussi le plus rentable, se mène contre les fuites d'air. Mieux isoler permet de réduire de plus de 20% la consommation de chauffage selon EDF. Pour 15 euros, changez les joints défaillants de vos portes et fenêtres avec de simples bandes en caoutchouc (les EPDM sont plus durables) ou en mousse pour les plus petits budgets. Pour l'installation, il suffit de retirer l'ancien joint, avant de mesurer l'espace entre le bâtant et le dormant. Ensuite, coller le nouveau joint. On peut aussi installer des boudins de portes pour quelques euros.

Si vous n'avez pas de double vitrage, un film isolant coûte environ 25 euros et peut réduire les déperditions de chaleur d'environ 15 %, selon les retours d'utilisateurs, note Système D. Découpez le film aux dimensions de votre fenêtre, fixez-le avec l'adhésif fourni, puis tendez-le au sèche-cheveux. Cette solution reste temporaire puisqu'elle nécessite un remplacement annuel. A noter qu'elle peut aussi réduire la luminosité.

© pkake2000

Une fois l'étanchéité assurée, optimisez votre système de chauffage pour qu'il ne gaspille pas de l'énergie. Vous pouvez ainsi opter pour un réflecteur de chaleur. Ces panneaux métalliques coûtent environ 12 euros et, selon BET-Thermique, renvoient jusqu'à 95 % de la chaleur qui serait autrement absorbée inutilement par le mur. Sachant qu'ils représentent 20% des déperditions de chaleur selon ADEME, ce n'est pas négligeable ! Pour les poser, il suffit de les glisser entre le mur et l'appareil, ou bien le coller pour les modèles autocollants.

Pour garantir un chauffage optimale, vous pouvez aussi investir dans un programmateur. A environ 40 euros, ce petit boîtier mural transforme vos convecteurs en un système intelligent centralisé, pour une économie de 15 % sur vos factures selon EDF. Une fois programmé et installé, il adapte la température à votre emploi du temps, basculant automatiquement entre mode confort (19 °C) et mode éco (16 °C). Certains sont contrôlables à distance, tandis que d'autres sont programmables. Les versions évoluées permettent même de différencier la température pièce par pièce, adaptant précisément le chauffage entre le salon et les chambres, par exemple.