Cette déco de cuisine fait son grand retour, elle était partout dans les années 80

Une tendance phare des années 80 opère un retour remarqué dans nos cuisines modernes. Voici comment intégrer avec style cet élément rétro.

Les carreaux de ciment et les carrelages blancs épurés, c'est déjà fini ? Les tendances vont et viennent, même dans la cuisine ! Une mode des années 80 fait même un retour remarqué dans nos intérieurs. Aujourd'hui, les tendances déco osent les motifs audacieux et les touches de couleurs vives pour apporter caractère et profondeur à nos intérieurs. Et c'est notamment le cas dans la cuisine, où l'on voit réapparaître peu à peu le carrelage graphique et géométrique, très en vogue dans les années 1980.

Les experts américains observent le retour de cet habillage et s'accordent à dire que la décoration intérieure est cyclique et que certains éléments jugés démodés il y a quelques années peuvent faire un retour remarqué. Si cette tendance vintage peut surprendre de prime abord, elle s'intègre pourtant parfaitement aux codes du design moderne de 2025.

Losanges, triangles, cubes... Les formes géométriques s'expriment librement sur nos murs et nos sols, réinventant avec audace les traditionnels carreaux de ciment à motifs floraux. On les a vus revenir en force en premier lieu dans nos salles de bain mais elles font leur retour en crédence de cuisine. Ces motifs apportent de l'originalité.

Mais comment adopter ce look rétro sans donner l'impression que sa cuisine est restée figée dans les années 80 ? La clé est de doser subtilement les imprimés géométriques et de les associer à des matériaux aux couleurs unies, notent les experts. Un carrelage blanc mat, une faïence façon béton ou encore des carreaux aspect bois viendront ainsi tempérer les motifs les plus audacieux, pour un rendu à la fois tendance et intemporel.

Autre astuce déco pour moderniser le carrelage géométrique : miser sur des coloris dans l'air du temps. Bleu canard, vert sauge, terracotta... En jouant la carte des teintes profondes et chaleureuses, vous apporterez une note résolument contemporaine à cette ambiance "vintage".

On peut aussi jouer dans les accessoires, sans tomber dans le "too much". Tous les meubles de mamie ou les objets électroménager des années 80 ne sont pas à ressortir de nos greniers ! Chic et décalé sur une crédence ou un pan de mur, le motif géométrique apportera juste ce qu'il faut, un petit twist nécessaire pour sortir des sentiers battus et affirmer son style !