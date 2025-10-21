Comment bien ranger ses manteaux quand le froid arrive : voici l'astuce japonaise pour enfin gagner de la place dans son placard

Cette méthode promet de libérer de l'espace dans les placards et permet un rangement plus efficace au quotidien.

La petite bagarre de l'automne et hiver est lancée ! Il va à nouveau falloir batailler pour trouver de la place dans ses placards, penderies et dressing au milieu des différentes vestes de mi-saison, cirés, anorak, parka, doudounes et autres pièces indispensables de l'hiver. Ce peut être une vraie bataille, surtout en famille, et sources de tensions le matin ! Et si on vous disait qu'on a la solution ? Elle nous vient du Japon, pays bien connu pour ses astuces de rangement et d'organisation bien pensées et popularisées par la désormais célèbre Marie Kondo.

Avant de vous lancer dans le rangement proprement dit, Marie Kondo vous conseille de faire le tri dans vos vêtements. Ne gardez que ceux qui vous rendent heureux et vous rappellent de bons souvenirs. Débarrassez-vous sans regret des manteaux qui ne vous vont plus ou que vous ne portez jamais.

© 123RF

Une fois cette étape terminée, place à l'organisation. Au lieu de suspendre tous vos manteaux sur des cintres, ce qui prend énormément de place et donne tout de suite un aspect fouilli et peut rapidement tourner au désastre, optez pour la méthode japonaise du pliage malin. Promis, vos manteaux auront bien moins de plis que s'ils sont tassés au fond de l'armoire ou de la penderie, soumis chaque matin et chaque soir à une pression importante vers le fond.

Voici comment procéder étape par étape : commencez par poser votre manteau à plat sur le lit et boutonnez-le. Repliez soigneusement les manches vers l'intérieur. Pliez le bas du manteau vers le haut, jusqu'à la moitié. Repliez ensuite la partie supérieure vers vous, en alignant le bord avec le pli du bas. Retournez le manteau plié et lissez-le pour obtenir un rectangle compact. Et le tour est joué ! Répétez l'opération avec tous vos manteaux d'hiver.

Vous serez surpris de constater à quel point ils prennent peu de place une fois pliés de cette façon. Il ne vous reste plus qu'à les ranger verticalement dans des boîtes de rangement adaptées, que vous pourrez facilement empiler dans votre placard. Fini les armoires surchargées et le désordre. Vos manteaux seront parfaitement organisés, protégés et surtout faciles d'accès dès que vous en aurez besoin. De quoi gagner un espace considérable dans les penderies et dressings où ne resteront plus que les manteaux du quotidien, très rapidement accessibles chaque matin.