Comment nettoyer sans effort votre plancha encrassée, cette technique de restaurateur marche à tous les coups !

Si l'été la plancha est un accessoire très prisé pour réaliser de bons petits plats, quand il est question de la laver, ce n'est plus du tout un plaisir. Pourtant, il existe une technique de restaurateur très facile pour la nettoyer sans effort.

En été, la plancha est idéale pour cuisiner de bons plats à la fois gourmands et équilibrés pour toute la famille et les amis dans le jardin. Mais le lendemain, c'est toujours le même problème, comment bien nettoyer sa plancha sans trop d'effort et sans y passer une heure ? Il existe une astuce bien connue des restaurateurs qui vous permet de transformer cette corvée difficile et ingrate en une tâche facile et rapide. On vous explique comment procéder pour obtenir un résultat impeccable sans dépenser d'argent, sans devoir frotter et sans utiliser des produits nocifs.

Comment utiliser des glaçons pour nettoyer votre plancha ?

Le principe est celui du choc thermique qui va permettre de décoller les résidus et le gras de la cuisson incrustés sur votre plancha. Pour cela, il vous faudra des glaçons, une spatule en bois, un chiffon (ou du papier absorbant) et du vinaigre blanc. Voici comment procéder :

Le soir même, quand votre plancha est encore chaude, jetez des glaçons dessus. Si vous le faites seulement le lendemain, il faudra simplement refaire chauffer l'appareil. Grattez les saletés à l'aide d'une spatule en bois. Vous verrez, grâce à l'action des glaçons, elles se décolleront facilement. Faites glisser les résidus vers le bac à graisse. Une fois que votre plancha a bien refroidi, vous pouvez passez un coup de chiffon humide avec un peu de vinaigre blanc.

Cette technique est-elle vraiment sans risque pour votre appareil ?

Utiliser la technique des glaçons pour nettoyer sa plancha n'est pas toujours une bonne idée. Si votre plancha est en fonte émaillée, attention au choc thermique en lançant des glaçons dessus quand elle est encore brûlante, cela pourrait faire sauter l'émail. La solution : verser de l'eau glacée pour vous aider à décoller le gras et les saletés, ou attendre qu'elle ait un peu refroidi pour jeter les glaçons dessus. Sinon, pour éviter tout risque d'endommager votre appareil, vous pouvez aussi tenter une autre solution de nettoyage comme :