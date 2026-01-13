Il nettoie des fours tous les jours et en est sûr : ce produit est le meilleur pour éliminer toutes les taches sans frotter

Il ne coûte pourtant que 2,5 euros mais ce produit est aussi efficace que les sprays professionnels pour éliminer les traces tenaces sur la vitre du four.

Alors que le four a fonctionné tous les jours ou presque pendant les vacances de Noël, janvier est le mois idéal pour le nettoyer de fond en comble. Le problème : c'est une vraie corvée qui demande de l'huile de coude quand on n'a pas la fonction pyrolyse !

Et pourtant, il existe un produit miracle que tout le monde devrait connaître, certainement le plus efficace quand il s'agit d'enlever les traces et saletés accumulées sur la porte du four.

C'est ce produit que conseille Tom Jackson, agent d'entretien et fondateur de l'entreprise de nettoyage Carpet Cleaners MCR. Habitué des solutions professionnelles pour nettoyer les fours, il a trouvé un produit vendu dans toutes les grandes surfaces qui est tout aussi efficace et qui coûte environ 2,5 euros. Et vous n'aurez même pas besoin de frotter fort.

© Jammy Jean - stock.adobe.com

Ce produit, c'est The Pink Stuff, cette pâte rose qui nettoie tout et élimine les traces même les plus tenaces, qui avait fait le buzz à son arrivée chez Action. On la trouve désormais presque partout. Selon le professionnel, au-delà de la mode et de l'effet de pub, c'est bien le produit "idéal pour éliminer la saleté" du four sans effort. Vous obtiendrez le même résultat qu'avec des produits professionnels et la vitre du four brillera de nouveau.

L'efficacité de cette pâte nettoyante est due à sa composition 99% naturelle à base entre autre de bicarbonate de soude, de savon végétal, de glycérine, et de quartz. C'est ce qui lui permet de ne laisser aucunes saletés, aucunes traces, mais surtout un fini brillant aux surfaces.

Comment utiliser The Pink Stuff pour la porte du four sans avoir à frotter comme un fou ? Enfilez des gants et étalez la pâte rose sur toute la surface de la porte du four à l'aide d'une éponge. Frottez délicatement pour bien répartir le produit. Laissez le produit agir pendant 15 minutes. Attention, "cela peut être tentant, mais ne frottez pas trop tôt. Laissez-le faire son effet", explique le professionnel à la presse anglaise.

Une fois que le produit a agi, prenez une éponge et un peu d'eau et enlevez le produit de la vitre du four. Les saletés vont se décoller comme par magie. Si vous nettoyez rarement la vitre de votre four, il se peut que les saletés soient vraiment incrustées. Dans ce cas, utilisez le côté grattoir de votre éponge (idéalement une éponge avec le côté récurrent argenté, c'est le plus doux pour éviter les rayures) ou une spatule pour vous aider à décoller la saleté.

Avec ce produit, vous pouvez bien sûr nettoyer la vitre du four, mais pas uniquement ! C'est un vrai nettoyant multi-usages. Joints de carrelage, dessous de poêles et casseroles brûlées, calcaire dans la salle de bains, mobilier de jardin en plastique ou encore semelle de chaussures... En bref, rien ne lui résiste !